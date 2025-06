Fondazione Fair: “La comunicazione sul gioco responsabile sia a beneficio dei giocatori”

In un contesto in cui il dibattito pubblico e normativo sul gioco impone nuove responsabilità a tutela dei consumatori, la Fondazione Fair ribadisce la necessità di ripensare radicalmente il modo

In un contesto in cui il dibattito pubblico e normativo sul gioco impone nuove responsabilità a tutela dei consumatori, la Fondazione Fair ribadisce la necessità di ripensare radicalmente il modo in cui si comunica il “gioco responsabile”.

Secondo Fair, la Fondazione nata per promuovere cultura e strumenti di tutela del giocatore, la comunicazione non può ridursi a un mero adempimento formale. Consigliare prudenza e invitare a “giocare responsabilmente” non basta. Occorre andare oltre gli slogan e investire in messaggi che secondo principi di trasparenza e attinenza generino consapevolezza reale, stimolino il senso critico e restituiscano dignità e strumenti di scelta informata a chi gioca, anche in linea con i principi di tutela degli utenti e consumatori previsti dalla legislazione europea. La comunicazione è, a tutti gli effetti, una leva culturale e deve essere trattata come tale.

La recente legislazione in tema di comunicazione del gioco introduce un principio importante – l’obbligo per i concessionari del gioco a distanza di destinare parte dei ricavi a campagne di prevenzione – lasciando, tuttavia, ampi margini di interpretazione. In attesa di nuove linee guida che chiariscano ed indirizzino il contesto, il rischio è che il messaggio di tutela venga piegato a logiche promozionali, vanificando l’obiettivo di protezione dei consumatori e generando effetti opposti a quelli auspicati.

Fair sottolinea un punto centrale: una buona comunicazione non difende l’immagine degli operatori, ma il benessere dei giocatori. Deve aiutare a comprendere perché e come alcune dinamiche possono diventare rischiose, e farlo con linguaggi onesti, rigorosi e liberi da ambiguità.

La Fondazione ribadisce la propria disponibilità a supportare Agcom nella diffusione delle nuove linee guida, trasparenti e condivise, che tengano conto della legislazione vigente, e auspica che il settore del gioco intraprenda un serio percorso di autoregolamentazione. In parallelo, Fair mette a disposizione le proprie competenze per offrire solide basi teoriche, scientifiche e culturali su come comunicare in modo realmente orientato alla tutela dei giocatori, affinché i messaggi pubblici abbiano un impatto positivo, chiaro e coerente per la salute dei consumatori.

