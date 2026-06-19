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Fondazione FAIR all’ICAP 2026: focus su gioco responsabile e giovani under 25

La Fondazione FAIR parteciperà all’ICAP 2026 – International Congress of Applied Psychology, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla psicologia applicata, in programma a luglio a Firenze presso la Fortezza

19 Giugno 2026

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La Fondazione FAIR parteciperà all’ICAP 2026 – International Congress of Applied Psychology, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla psicologia applicata, in programma a luglio a Firenze presso la Fortezza da Basso.

Nell’ambito della manifestazione, la Fondazione sarà protagonista del workshop dal titolo “Responsible Gambling and Young People Under 25: Motivations, Contexts and Intervention Strategies”, in programma mercoledì 22 luglio dalle 11:30 alle 13:00 nell’Aula 21, all’interno della sezione Casa Italia.

L’incontro riunirà ricercatori e professionisti con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra i giovani e il gioco d’azzardo, analizzando le motivazioni che possono favorire comportamenti a rischio, i contesti in cui tali fenomeni si sviluppano e le strategie di prevenzione e intervento ritenute più efficaci per la fascia under 25.

Secondo la Fondazione FAIR, il confronto scientifico internazionale rappresenta uno strumento fondamentale per sviluppare politiche di tutela fondate su evidenze e dati di ricerca. L’ente sottolinea inoltre l’importanza di rafforzare il ruolo degli studi dedicati ai giovani e al gioco responsabile, favorendo una maggiore attenzione a questi temi nel dibattito accademico e istituzionale.

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