Foggia. Rapinano centro scommesse a Carapelle e fuggono con l’incasso

Nel giro di poche ore sono state commesse due rapine nel Foggiano. La prima a Cerignola ai danni di due addetti agli incassi delle slot machine, mentre la seconda a Carapelle, dove nel primo pomeriggio di oggi è stato rapinato un centro scommesse. Secondo la ricostruzione, due sconosciuti sono arrivati in sella ad una moto, entrambi con casco integrale e uno dei due era armato di pistola, poi risultata essere una scacciacani, per poi rapinare il centro scommesse e scappare con l’incasso. Sono in corso le indagini dei Carabinieri, aiutati da alcune telecamere della zona.

PressGiochi