Foggia: controlli a movida e centri scommesse

Centosessantasette le persone identificate, anche nell’ambito di controlli negli esercizi commerciali e dei centri scommesse, luoghi di aggregazione, specie la domenica durante lo svolgimento delle competizioni sportive.

Questi i risultati dei controlli realizzati a Foggia per il fenomeno della “movida” legata al contenimento del rischio epidemiologico.

È stato impiegato un dispositivo interforze – Polizia di Stato; Reparto Prevenzione Crimine, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza- e del contributo della Polizia Locale di Foggia, nella serata di sabato 10 ottobre e in quella successiva, non solo per prevenire i fenomeni di spaccio di droga, come d’abitudine, ma anche per verificare il rispetto delle norme anti covid che, da qualche giorno, prevedono l’obbligo di mascherina all’aperto.

I controlli si sono concentrati sulla zona di Corso Vittorio Emanuele, Corso Cairoli, Piazza Duomo, Piazza Mercato.

