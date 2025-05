Flutter. Una formula vincente: mostrare le corse di cavalli al pubblico moderno

Con circa 7 milioni di scommesse piazzate con FanDuel durante il Kentucky Derby Day a Churchill Downs – la giornata più trafficata nella storia delle corse automobilistiche degli Stati Uniti – non c’è momento migliore per esplorare le iniziative creative progettate per attrarre un pubblico nuovo in uno dei più antichi sport del mondo.

C’è una ragione per cui il Kentucky Derby è un simbolo di eccellenza nelle corse ippiche. Conosciuto come “i due minuti più emozionanti nello sport” e visto da 17,7 milioni di persone quest’anno, è il più antico evento sportivo in esecuzione continua negli Stati Uniti, risalente al 1875. Più che un evento sportivo, è uno spettacolo culturale che porta l’eccitazione delle corse di cavalli alle masse.

“Il Kentucky Derby è unico,” dice Andrew Moore, General Manager di Racing a FanDuel, il più grande marchio di Flutter e leader del mercato statunitense in scommesse sportive online e iGaming. “Ci sono 150.000-più persone lì, entrano in contatto con i politici, NFL grandi e pop star. Non c’è niente di meglio”.

La capacità del Derby di raggiungere un pubblico più ampio dimostra come lo sport e l’industria che lo circonda stiano cambiando. A livello globale, le corse di cavalli sono in graduale declino. Negli Stati Uniti, più di 40 piste sono state chiuse negli ultimi 25 anni e il numero delle gare si è più che dimezzato dal 1989. Nel Regno Unito, la partecipazione alle gare è diminuita del 15% tra il 2000 e il 2019 e di un ulteriore 13% da allora.

Di fronte a sfide quali investimenti insufficienti e un pubblico che invecchia, l’industria ha dovuto essere proattiva e creativa. Come parte di questo, i fornitori di scommesse online come Flutter hanno lanciato nuove iniziative per attrarre un pubblico più giovane e più diversificato.

Questi includono affiliazioni con altri sport e le loro stelle, sfruttando nuovi canali digitali per coinvolgere i giovani, e ha rinnovato schede di gara per soddisfare sia i fan nuovi ed quelli già esistenti.

I più prestigiosi eventi di corse mondiali dimostrano che lo Sport of Kings ha la forza di resistere.

Il profilo del Kentucky Derby è senza dubbio speciale. Anche se le scommesse sulle corse di cavalli rappresentano una quota minore del business dei giochi online di FanDuel negli Stati Uniti, rispetto alla NFL e all’NBA (il Regno Unito, l’Irlanda e l’Australia sono tutti mercati molto più grandi). Il marchio sfrutta con successo la sua popolarità sul mercato di massa per ospitare eventi di supporto che fungono da modello per riaccendere l’interesse per lo sport.

La “Colazione al Kentucky Derby” di FanDuel ha avvicinato i tifosi all’azione con l’accesso speciale a filmati dal vivo, nonché interviste, analisi e approfondimenti del team di esperti handicappers di FanDuel TV.

Nell’ambito della preparazione di FanDuel per la 151esima Run for the Roses, come la gara è conosciuta, ai tifosi sono state offerte promozioni esclusive sul suo sportsbook, che è l’unica app in cui le corse ippiche sono completamente integrate in un unico account e portafoglio.

Per competere veramente con gli sport globali, le corse devono attrarre costantemente spettatori e partecipanti. Secondo Sebastian Butterworth, direttore strategico delle corse di Flutter UK e Irlanda, una delle chiavi è l’accessibilità.

Il fornitore di contenuti e dati sportivi specializzati di Flutter, Timeform, ha collaborato con Great British Racing, The Jockey Club per rimodellare la “race card” – la guida essenziale per qualsiasi gara giornaliera nel Regno Unito.

“Le schede di gara non sono cambiate da circa 100 anni,” dice Butterworth. “È per questo che abbiamo creato una ‘new to racing’ scheda di gara in cui rimuoviamo tutta la pubblicità e creare qualcosa che è intelligibile, che è educativo, in modo che il racegoer può fare scelte informate.”

Questa scheda di gara semplificata fa parte di sforzi più ampi per portare l’eccitazione delle corse ippiche a una nuova generazione di seguaci sportivi. Questo include la sponsorizzazione di Flutter della trasmissione britannica ITV’s prime-time docuseries Champions: Full Gallop, che solleva il coperchio sul mondo delle corse di salto e ha una seconda serie in produzione, e il finanziamento della Coppa David Power Jockeys, un nuovo premio stagionale di 1,5 milioni di sterline per il più famoso fantino di salto che celebra la vita di uno dei fondatori del bookmaker Paddy Power, una delle società inaugurali di Flutter.

PressGiochi