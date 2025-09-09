Flutter UKI investe quasi 7 milioni di sterline nello sport comunitario

Le ex stelle della nazionale inglese Alan Shearer e Peter Crouch stanno invitando i club sportivi comunitari a cogliere l’opportunità di un finanziamento da £500.000, mentre i sondaggi mostrano che

Le ex stelle della nazionale inglese Alan Shearer e Peter Crouch stanno invitando i club sportivi comunitari a cogliere l’opportunità di un finanziamento da £500.000, mentre i sondaggi mostrano che oltre il 40% (43%) delle organizzazioni sportive di base è costretto a cancellare servizi per mancanza di fondi.

I club che offrono attività sportive e di fitness essenziali attribuiscono la crisi all’aumento dei costi quotidiani, alle spese assicurative e alla difficoltà nel reperire personale e volontari. Quasi un quarto (22%) teme di non essere finanziariamente sostenibile entro l’anno.

Questo allarme arriva in concomitanza con il lancio di Cash4Clubs 2026, che mette a disposizione £500.000 per i club sportivi nel Regno Unito e in Irlanda. Duecentocinquanta club potranno concorrere per sovvenzioni da £2.000 ciascuna, utili per acquistare nuove attrezzature, assumere allenatori, organizzare programmi di formazione o rafforzare il marketing per attrarre nuovi membri.

Il sondaggio, commissionato in occasione del lancio di Cash4Clubs 2026, evidenzia che il finanziamento allo sport di base non è mai stato così cruciale. Solo il 45% dei club ritiene di poter soddisfare pienamente le esigenze dei propri membri.

Il programma Cash4Clubs di quest’anno è sostenuto da numerose celebrità sportive che invitano i club a fare domanda per i fondi messi a disposizione da Flutter UKI.

Peter Crouch, ambasciatore di Paddy Power ed ex attaccante della nazionale inglese e del Liverpool, ha dichiarato: “Un contributo aggiuntivo di £2.000 può fare davvero la differenza per i club locali: può mantenere le luci accese, tenere aperte e accessibili le strutture e fornire fondi necessari per investire in attrezzature o nella formazione dei volontari.

Questi club non riguardano solo lo sport: offrono alle persone un luogo in cui sentirsi parte di qualcosa, costruire fiducia e mantenersi attivi. È per questo che Cash4Clubs è così importante, e invito tutti a fare domanda.”

Alan Shearer, ambasciatore di Betfair, ha aggiunto: “Nel corso della mia carriera, dentro e fuori dal campo, ho visto il potere incredibile dello sport nel trasformare le vite. I club e le organizzazioni sportive di base non sono un lusso, ma risorse fondamentali per la comunità. Queste sovvenzioni possono offrire un aiuto vitale, con un impatto particolarmente significativo nelle aree più svantaggiate.”

In linea con il suo impegno a fare di più per le comunità, Flutter UKI ha investito quasi £7 milioni nello sport comunitario da quando Cash4Clubs è stato lanciato nel 2008. All’inizio di quest’anno, quasi 32.000 persone provenienti da 200 club diversi hanno beneficiato di questo fondo. Il 76% ha lavorato con gruppi socio-economici svantaggiati e l’86% dei club intervistati dalla charity britannica Sported, che gestisce il programma, ha dichiarato di aver aumentato il numero di iscritti nei mesi successivi al finanziamento.

Tra i vincitori del 2025 figurano lo Swindon Storm American Football Club, la Sunderland Deaf Darts Society e Parkinson’s Ninja, con sede a Wigan – un club innovativo che utilizza taekwondo, boxe e arti marziali miste per affrontare la malattia di Parkinson.

Paul Williams, di Parkinson’s Ninja, ha affermato: “Le sovvenzioni di Cash4Clubs ci hanno permesso di ampliare la nostra offerta per soddisfare questa esigenza, coprendo i costi aggiuntivi degli allenatori e mantenendo i corsi esistenti. In questo modo possiamo continuare ad aiutare le persone affette da Parkinson offrendo loro attività fisiche e sociali di cui hanno assolutamente bisogno.”

Sport England ha evidenziato all’inizio dell’anno una crescita significativa nel numero di adulti e persone con disabilità che praticano sport, ma ha sottolineato che nelle aree più svantaggiate è necessario fare di più. Il governo britannico ha promesso di mettere la lotta contro l’inattività al centro della sua agenda sanitaria preventiva.

Dame Caroline Dinenage, presidente conservatrice della Commissione Cultura, Media e Sport, ha aggiunto: “Ho visto personalmente la differenza che Cash4Clubs può fare per la comunità locale, e invito i club a fare domanda per i fondi messi a disposizione da Flutter. L’attività fisica è fondamentale per la salute e il benessere, ed è sempre bello vedere la varietà di organizzazioni comunitarie che beneficiano di Cash4Clubs. Mi auguro che il programma di quest’anno abbia grande successo.”

Kevin Harrington, amministratore delegato di Flutter UKI, ha dichiarato: “I club sportivi di base sono il cuore pulsante delle comunità, ma l’aumento dei costi sta mettendo troppi di loro in difficoltà. Ecco perché quest’anno abbiamo stanziato £500.000 attraverso il programma Cash4Clubs – per offrire alle organizzazioni locali il supporto necessario a restare aperte, ispirare la partecipazione e offrire opportunità agli adulti per mantenersi attivi e coinvolti nello sport, con tutti i benefici che ne derivano.”

