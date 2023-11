Flutter sigla una partnership da £ 500.000 con International Mixed Ability Sports (IMAS)

Flutter Entertainment è lieta di annunciare una partnership triennale del valore di circa £ 500.000 con International Mixed Ability Sports (IMAS), il campione degli sport di Mixed Ability e il creatore dell’International Mixed Ability.

IMAS è un’organizzazione no-profit con sede nel Regno Unito che ha sviluppato e sostiene il modello Mixed Ability, aprendo la strada all’inclusione sociale attraverso lo sport e l’istruzione.

La Mixed Ability incoraggia coloro che incontrano ostacoli alla partecipazione – comprese le persone con disabilità fisiche e di apprendimento – a prendere parte agli sport comunitari insieme a partecipanti non disabili, senza essere separati o etichettati.

Nel corso della partnership, il contributo di Flutter andrà al raggiungimento degli obiettivi strategici di IMAS, che prevedono la crescita della propria presenza in 30 paesi in tutto il mondo;

con un impatto positivo su 275.000 partecipanti con abilità miste; e aumentando il numero di club con abilità miste a 225. Flutter sosterrà inoltre la transizione di IMAS verso un modello di franchising sociale, in base al quale le entità affiliate nazionali operano sotto una nuova organizzazione madre globale.

Kerry McNally, Group Head of Communities di Flutter Entertainment, ha dichiarato: “Il modello IMAS rappresenta un approccio radicale alla trasformazione sociale attraverso lo sport e, proprio come la nostra cultura sul posto di lavoro, mira a creare un ambiente sicuro, accogliente e non giudicante in cui le persone possano

raggiungere il loro pieno potenziale. Questo forte allineamento è alla base della nostra decisione di approfondire la nostra partnership con IMAS e non vediamo l’ora che i nostri colleghi lavorino con loro per ottenere un reale impatto globale”.

PressGiochi