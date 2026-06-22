Flutter SEA presenta il suo primo Positive Impact Report

Flutter SEA, una delle cinque regioni della divisione International di Flutter Entertainment, ha presentato il suo primo Positive Impact Report, il documento che illustra i risultati raggiunti nel 2025 e gli indirizzi futuri per sviluppare una strategia di sostenibilità comune a livello regionale.

Nata nel 2025, Flutter SEA guida la strategia di crescita di Flutter – il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming in base ai ricavi – nei mercati chiave del Sud Europa e dell’Africa, grazie a una presenza multi-brand e multi-country, con oltre 4.700 persone e oltre 58.000 punti vendita in Italia, Turchia e Marocco.

Il Report segna una tappa importante nel percorso di consolidamento della regione e racconta come Flutter SEA stia costruendo un modello condiviso di creazione del valore, capace di coniugare le specificità dei singoli mercati con una visione strategica comune. Un approccio che consente di mettere a sistema competenze, esperienze e iniziative sviluppate dai diversi brand, rafforzandone l’impatto a livello locale e regionale.

L’impegno della regione SEA si inserisce nel quadro del Positive Impact Plan, il framework strategico che guida la crescita sostenibile e responsabile di Flutter nel mondo. Attraverso i pilastri Play Well, Work Better, Do More e Go Zero – che individuano le principali aree di impatto – Flutter SEA contribuisce agli obiettivi di sostenibilità del Gruppo mantenendo al contempo una forte attenzione alle esigenze delle comunità e dei territori in cui opera.

“Il nostro primo Positive Impact Report racconta la costruzione di una visione comune della sostenibilità all’interno di Flutter SEA. La sfida principale è stata integrare esperienze, competenze e sensibilità maturate nei diversi mercati e brand della regione in un modello condiviso, capace di generare valore per tutti i nostri stakeholder e di accompagnare la crescita sostenibile di Flutter SEA. Il Positive Impact Plan di Flutter rappresenta il nostro punto di riferimento strategico e la cornice entro cui continuiamo a sviluppare il nostro impegno di lungo periodo”, ha dichiarato Manuela Belmonte, Chief Legal & Risk Officer di Flutter SEA, che coordina la strategia di sostenibilità della regione.

In questo percorso, il Gioco Responsabile continua a rappresentare il cuore della nostra strategia di sostenibilità. Attraverso programmi dedicati, Flutter SEA si impegna a offrire un modello di intrattenimento che promuova un’esperienza di gioco positiva e consapevole. Nel 2025, oltre 7.200 punti vendita hanno completato la formazione sul Gioco Responsabile, il modello AI predittivo T.E.S.S.A ha analizzato il 100% di interazioni via chat con il servizio di assistenza clienti per identificare proattivamente potenziali situazioni di rischio. A ciò si affiancano progetti di ricerca scientifica e iniziative di supporto dedicate ai giocatori e alle loro famiglie, con l’obiettivo di rafforzare costantemente la prevenzione e la tutela dei consumatori.

La crescita sostenibile passa anche attraverso le persone. Con oltre 4.700 dipendenti di 44 nazionalità, Flutter SEA continua a investire nella costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e orientato allo sviluppo delle competenze. Nel 2025 la regione SEA ha rafforzato il proprio impegno nella formazione continua e nella valorizzazione dei talenti attraverso percorsi strutturati di crescita professionale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione della diversità e dell’inclusione, con iniziative a sostegno della leadership femminile (le donne rappresentano il 38,5% del top management di Flutter SEA), della genitorialità e del benessere fisico e mentale delle persone, consolidando una cultura aziendale fondata sul rispetto, sull’ascolto e sul senso di appartenenza.

Parallelamente, Flutter SEA rafforza il proprio contributo alle comunità in cui opera attraverso iniziative di volontariato, programmi di innovazione sociale e progetti dedicati allo sport, all’educazione e all’inclusione. Nel 2025 gli investimenti destinati alle comunità hanno raggiunto i 7,9 milioni di euro, mentre l’impegno diretto delle persone si è tradotto in oltre 6.900 ore dedicate ad attività di volontariato aziendale dal 2022, con una crescita del 338% dei dipendenti coinvolti rispetto a quell’anno.

L’impegno verso una crescita responsabile si traduce anche nell’attenzione agli impatti ambientali. Nel 2025 Flutter SEA ha definito e avviato il proprio Piano di decarbonizzazione, volto a ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra (-8,8% nel 2025 rispetto al 2024) lungo l’intera catena del valore in linea con l’obiettivo net zero del Gruppo. Tra i principali risultati raggiunti figurano l’utilizzo del 100% di energia da fonti rinnovabili certificata da Garanzie d’Origine e l’avvio del Supplier Program per accompagnare i fornitori nel percorso di decarbonizzazione attraverso formazione, workshop, webinar e iniziative di engagement. Parallelamente, la regione ha proseguito le iniziative di digitalizzazione ed efficientamento, riducendo il consumo di carta del 27% e promuovendo un uso responsabile delle risorse, anche attraverso il recupero del 100% dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Flutter SEA considera l’innovazione come leva strategica per sostenere la crescita e generare valore nel tempo. La regione si impegna nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e modelli avanzati per migliorare prodotti, processi ed esperienza dei clienti, promuovendo al contempo un ecosistema aperto all’innovazione attraverso la collaborazione con università, centri di ricerca e startup. Nel 2025 sono stati gestiti 88 progetti di innovazione, e sono state mappate 682 tra startup, PMI e idee innovative. Sono state inoltre sviluppate iniziative di formazione per i dipendenti per favorire un’adozione consapevole e diffusa della Generative AI e di soluzioni di Agentic AI, attraverso un percorso strutturato di AI Literacy. Flutter SEA sostiene l’ecosistema delle startup attraverso la piattaforma di open innovation GoBeyond, che connette le proposte dell’ecosistema esterno con i percorsi di innovazione interna. Nel 2024 il programma ha superato i confini nazionali con la prima edizione in Marocco, mentre nel 2025 è stato avviato anche in Turchia.

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