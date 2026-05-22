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Flutter SEA, nuova fase di crescita: Rosangela Robbiani e Paola Bausano ai vertici Public Affairs e Product

Flutter SEA continua a rafforzare l’organizzazione per la prossima fase di crescita e annuncia due importanti nomine con effetto dal 1° giugno. Rosangela Robbiani (nella foto) assumerà il ruolo di

22 Maggio 2026

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Flutter SEA continua a rafforzare l’organizzazione per la prossima fase di crescita e annuncia due importanti nomine con effetto dal 1° giugno.

Rosangela Robbiani (nella foto) assumerà il ruolo di Chief Public Affairs Officer, alla guida della funzione Public Affairs recentemente creata. Dopo aver contribuito in modo decisivo all’evoluzione della nostra strategia di prodotto nel corso degli anni, la sua grande esperienza e profonda conoscenza del nostro business saranno fondamentali per rafforzare ulteriormente le relazioni con i principali stakeholder del settore.

Paola Bausano entrerà in Flutter SEA come Chief Product Officer. Porta con sé una solida esperienza internazionale nel settore del gaming, insieme a una forte competenza manageriale e a una comprovata capacità di guidare innovazione, trasformazione e crescita in mercati complessi e altamente competitivi.

Queste nomine rafforzano ulteriormente il Leadership Team di SEA, arricchendolo con competenze complementari e una forte esperienza in ambiti strategici per il business.

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