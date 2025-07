Flutter SEA, Francesco Borsetti nominato nuovo Managing Director di Snai Italia

Flutter SEA, la regione Southern Europe & Africa del gruppo Flutter, annuncia la nomina di Francesco Borsetti come nuovo Managing Director di Snai Italia, a partire dal prossimo 15 settembre.

Borsetti riporterà direttamente a Francesco Durante, CEO di Flutter SEA, e guiderà la strategia commerciale di Snai, lo storico brand italiano del settore del gioco che è entrato a far parte di Flutter SEA lo scorso 30 aprile.

Con un’ampia esperienza internazionale nel settore delle scommesse sportive e dell’iGaming, Borsetti ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno del gruppo Flutter, contribuendo alla crescita di brand come Paddy Power e Betfair nel Regno Unito e in Irlanda, e di TVG negli Stati Uniti, network di riferimento per le scommesse a totalizzatore e per la trasmissione di corse ippiche (ora FanDuel TV).

Nel suo ultimo incarico, ha guidato Paddy Power Online come Managing Director, con un forte focus sulle strategie di prodotto, marketing e sviluppo commerciale. Borsetti entra così a far parte del Leadership Team di Flutter SEA, guidato dal CEO Francesco Durante, cui è affidata la responsabilità di guidare la crescita di Flutter in un mercato chiave come quello italiano e negli altri mercati della regione, potendo contare su brand di riferimento quali Sisal, Snai e PokerStars.

PressGiochi