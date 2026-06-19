Flutter SEA con Rise Against Hunger Italia per garantire il diritto fondamentale al cibo e all’istruzione

Tre città, tre giornate di volontariato aziendale e un obiettivo: preparare oltre 100.000 razioni alimentari da destinare al sostegno di 520 bambini e bambine. L’iniziativa di meal packing ha fatto tappa ieri a Milano presso l’Ippodromo Snai San Siro

Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars e leader nel settore dell’intrattenimento, sostiene anche nel 2026 Rise Against Hunger Italia, organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione nel mondo attraverso la distribuzione di pasti nutrienti e il supporto a programmi educativi e agricoli.

Oltre 400 colleghi e colleghe di Snai, Sisal e PokerStars parteciperanno al confezionamento di più di 100.000 razioni alimentari, garantendo un anno di accesso al cibo e all’istruzione per 520 bambini e bambine nell’ambito del Progetto di Scolarizzazione e Uguaglianza di Genere promosso da Rise Against Hunger.

La prima giornata di volontariato aziendale si è svolta a Montecatini Terme presso l’Ippodromo Snai Sesana lo scorso 9 giugno, mentre ieri è stata la volta di Milano con le attività di meal packing che si sono svolte presso l’Ippodromo Snai San Siro. Il 25 giugno l’iniziativa si terrà a Roma, presso Cinecittà.

“Crediamo che i risultati più importanti si raggiungano insieme. Per questo siamo felici di rinnovare il nostro sostegno a Rise Against Hunger Italia e di coinvolgere ancora una volta i colleghi e le colleghe di Snai, Sisal e PokerStars in un’iniziativa di volontariato aziendale che trasforma l’impegno individuale in un impatto collettivo. Ogni razione confezionata rappresenta un gesto concreto che contribuisce a costruire opportunità, istruzione e un futuro migliore per centinaia di bambini e bambine” ha dichiarato Serena Di Vita, Sustainability & Responsible Gaming Director Flutter SEA.

Le tre giornate di volontariato dedicate al confezionamento di razioni alimentari si inseriscono nel quadro della campagna globale “Do More Together”, che coinvolge i dipendenti del Gruppo Flutter a livello globale in iniziative di volontariato sociale e ambientale.

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