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Flutter SEA con Rise Against Hunger Italia: oltre 100.000 razioni alimentari per garantire cibo e istruzione ai più piccoli

Dopo le tappe di Montecatini e Milano, si è conclusa a Roma l’iniziativa di meal packing a sostegno 520 bambini e bambine

26 Giugno 2026

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Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars e leader nel settore dell’intrattenimento, sostiene anche nel 2026 Rise Against Hunger Italia, organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione nel mondo attraverso la distribuzione di pasti nutrienti e il supporto a programmi educativi e agricoli.

Oltre 400 colleghi e colleghe di Sisal, Snai e PokerStars hanno partecipato al confezionamento di più di 100.000 razioni alimentari, garantendo un anno di accesso al cibo e all’istruzione per 520 bambini e bambine nell’ambito del Progetto di Scolarizzazione e Uguaglianza di Genere promosso da Rise Against Hunger.

La prima giornata di volontariato aziendale si è svolta a Montecatini Terme presso l’Ippodromo Snai Sesana lo scorso 9 giugno, l’iniziativa è poi proseguita il 18 giugno presso l’Ippodromo Snai San Siro di Milano e si è conclusa ieri a Roma negli spazi di Cinecittà.

“Crediamo che i risultati più importanti si raggiungano insieme. Per questo siamo felici di rinnovare il nostro sostegno a Rise Against Hunger Italia e di coinvolgere ancora una volta i colleghi e le colleghe di Sisal, Snai e PokerStars in un’iniziativa di volontariato aziendale che trasforma l’impegno individuale in un impatto collettivo. Ogni razione confezionata rappresenta un gesto concreto che contribuisce a costruire opportunità, istruzione e un futuro migliore per centinaia di bambini e bambine” ha dichiarato Serena Di Vita, Sustainability & Responsible Gaming Director Flutter SEA.

Le tre giornate di volontariato dedicate al confezionamento di razioni alimentari si inseriscono nel quadro della campagna globale “Do More Together”, che coinvolge i dipendenti del Gruppo Flutter a livello globale in iniziative di volontariato sociale e ambientale.

 

 

 

 

 

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