Flutter ricerca startup per accrescere l’impegno sul gioco responsabile

Alpha Hub, il programma di partnership per startup di Flutter Entertainment, è alla ricerca di aziende in fase iniziale per aiutare a trovare soluzioni innovative per contribuire a plasmare un

Alpha Hub, il programma di partnership per startup di Flutter Entertainment, è alla ricerca di aziende in fase iniziale per aiutare a trovare soluzioni innovative per contribuire a plasmare un futuro positivo per la società.

Il Flutter Tech4Good Award e il Flutter & RGC: Play Well Challenge sono stati entrambi progettati per riflettere il piano di impatto positivo di Flutter con un’attenzione particolare al gioco d’azzardo responsabile e al sostegno della comunità.

Il Tech4Good Award mira a evidenziare come la tecnologia può essere utilizzata per affrontare questioni sociali urgenti. La Play Well Challenge, in collaborazione con il Responsible Gambling Council, mira a risolvere i problemi del mondo reale per il settore in collaborazione con le startup come parte della strategia di innovazione per creare un ambiente di gioco più sicuro per i giocatori.

Il CIO di Flutter Entertainment, Conor Lynch, ha dichiarato: “Il Flutter Tech4Good Award e la Play Well Challenge allineano la nostra esperienza nella tecnologia con gli ambiziosi obiettivi stabiliti nel nostro Piano di impatto positivo.

Come parte di questo, vogliamo utilizzare la nostra scala globale e il nostro talento interno per supportare le startup innovative che stanno sviluppando tecnologie che migliorano la protezione dei consumatori e promuovono un cambiamento positivo nelle comunità in cui operiamo”.

Il CEO del Responsible Gambling Council, Shelley White, ha dichiarato: “RGC è orgogliosa di collaborare con Flutter a questo importante programma per ridurre al minimo i danni legati al gioco d’azzardo. La Flutter & RGC Play Well Challenge ha la capacità di guidare un vero cambiamento nel gioco responsabile, a livello globale e, in ultima analisi, creare un’esperienza di gioco più sicura per milioni di persone.”

PressGiochi