Flutter rafforza la sua posizione in Italia con l’approvazione dell’acquisizione di Snaitech

Flutter Entertainment ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Snaitech S.p.A. La comunicazione, resa pubblica attraverso un modulo 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense, segue i precedenti annunci dell’azienda riguardanti l’acquisto strategico.

La compagnia fondata in Irlanda e quotata a New York ha superato tutte le approvazioni antitrust, di gioco e normative per acquisire Snaitech da una filiale della società di giochi con sede nel Regno Unito, Playtech. L’azienda ha prima ottenuto i termini per acquisire Snaitech nel settembre dello scorso anno per 2,3 miliardi di euro.

Snaitech è il terzo operatore in Italia per quota di mercato ed è uno dei principali operatori omnicanale del paese, uno status importante in un mercato che continua a vedere un ruolo di primo piano per l’attività al dettaglio nelle scommesse.

Flutter sta inseguendo un posto sul podio in Italia da un po’ di tempo, come parte della sua strategia di acquisire quelli che definisce marchi da “medaglia d’oro” nei mercati chiave. Questa è una strategia di lunga data che ha visto altre acquisizioni importanti, come l’acquisizione di Adjarabet in Georgia nel 2019 e un investimento di 350 milioni di dollari in Betnacional in Brasile lo scorso anno.

“Con l’acquisizione di Snai, Flutter allinea pienamente la sua strategia di investire in posizioni di leadership in mercati internazionali attraenti, creando valore offrendo accesso ai prodotti e alle capacità di mercato leader di Flutter,” ha dichiarato un comunicato di Flutter. “Aggiungere Snai al portafoglio di Flutter consoliderà la posizione di leadership di Flutter in Italia e creerà una posizione di maggiore dimensione per capitalizzare sull’opportunità di crescita nel più grande mercato regolamentato d’Europa.”

Snaitech si affiancherà al portafoglio più ampio di marchi leader di Flutter, che include il già citato Adjarabet in Georgia ma anche Paddy Power, Sky Bet e Betfair, aziende di spicco nel Regno Unito e in Irlanda, mentre quest’ultima è anche presente in Italia.

Negli ultimi anni, la principale acquisizione di Flutter è stato il marchio FanDuel, rivolto al mercato statunitense: un bookmaker con le sue origini nell’era pre-PASPA delle scommesse sportive fantasy quotidiane (DFS).

Essendo il bookmaker leader nel mercato statunitense, FanDuel è stato il principale motore di crescita per Flutter nei vari trimestri. Questo successo ha contribuito fortemente alla decisione dell’azienda di spostare la sua quotazione principale alla Borsa di New York.

Tornando all’Italia, Snaitech non è certo l’unico elemento delle ambizioni di leadership dell’azienda nel settore. L’acquisizione arriva solo un paio di anni dopo quella di Sisal, leader di mercato. I due marchi combinati rappresentano una quota di mercato di circa il 30%.

PressGiochi