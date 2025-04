Flutter pubblica il suo rapporto sulla sostenibilità 2024

Flutter ha pubblicato il suo rapporto di sostenibilità 2024 che illustra i progressi rispetto agli obiettivi prefissati, illustrando al contempo alcuni dei principali risultati e programmi dell’azienda. La strategia “Play Well” è il fondamento del Positive Impact Plan che guida l’approccio al gioco responsabile e integra questo impegno in tutta l’attività.

Istituito nel 2022, il Positive Impact Plan di Flutter definisce una chiara strategia di sostenibilità che affronta le problematiche e le opportunità più importanti per l’attività dell’azienda e il settore.

I clienti sono al centro di tutto ciò che fa l’azienda. Agire nel modo adeguato nel rispetto dei clienti e consentire loro di giocare nel modo corretto è fondamentale per la crescita sostenibile, e quest’anno sono stati fatti grandi progressi:

il 5% dei clienti di Flutter utilizza strumenti Play Well a livello globale e l’azienda è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo intermedio del 50% di clienti che utilizzano questi strumenti entro il 2026.

Flutter ha aumentato dell’8% il duo investimento per supportare e promuovere il gioco sicuro in tutte le sue attività globali, raggiungendo i 139 milioni di dollari. Anche per quanto riguarda gli altri suoi pilastri, ha continuato a registrare un andamento positivo.

Fare di più per le comunità

nel 2024, Flutter ha donato 16,4 milioni di dollari alle comunità di cui fa parte e il suo lavoro ha contribuito a migliorare la vita di oltre 1 milione di persone.

Lavorare meglio per i colleghi

nel 2024, l’azienda ha rafforzato il suo impegno nel creare una cultura in cui ogni voce conta, ampliando i suoi spazi di connessione e investendo in iniziative nei suoi mercati locali, supportando i colleghi nella crescita e nello sviluppo a ogni livello.

Go Zero per l’ambiente

lo scorso anno l’azienda ha registrato una riduzione del 5% delle proprie emissioni di gas serra, un passo importante verso l’ impegno a zero emissioni nette di Flutter.

Peter Jackon, Amministratore Delegato di Flutter, ha dichiarato: “Flutter si impegna per una crescita sostenibile e per definire l’agenda per un cambiamento positivo. Sono lieto di condividere i progressi compiuti sul nostro Piano di Impatto Positivo nel 2024, resi possibili dalla passione e dall’impegno dei nostri colleghi, attraverso la pubblicazione del nostro secondo Bilancio di Sostenibilità. Abbiamo compiuto importanti progressi sotto molti aspetti durante l’anno, ma sono particolarmente orgoglioso di come continuiamo ad aiutare i nostri clienti a giocare bene. Abbiamo investito 139 milioni di dollari per supportare e promuovere il gioco sicuro in tutte le nostre attività globali e abbiamo visto il 44,5% dei nostri clienti online attivi utilizzare uno o più strumenti Play Well. Attraverso Flutter Edge, condividiamo insight all’interno del Gruppo, aiutando i nostri marchi a crescere in modo responsabile e a guidare un cambiamento positivo nel nostro settore”.

Sue Albion, Group Director of Sustainability and Regulatory Affairs, ha commentato: “Il nostro Piano di Impatto Positivo è al centro della nostra attività e sono estremamente orgogliosa dei progressi compiuti nel 2024, che non sarebbero stati possibili senza l’impegno e la passione condivisi dai nostri colleghi in tutto il mondo. Attraverso una strategia unificata, concretizzata attraverso competenze e capacità operative locali, siamo stati in grado di condividere gli insegnamenti e promuovere il miglioramento continuo in tutte le nostre attività globali, contribuendo a definire gli standard di sostenibilità nel nostro settore, il tutto supportato da Flutter Edge”.

PressGiochi