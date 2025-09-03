Flutter: Paddy Power diventa partner ufficiale per le scommesse sportive della NFL nel UK e in Irlanda

Flutter ha annunciato che il suo marchio di punta nel Regno Unito e in Irlanda, Paddy Power, è il nuovo Partner Ufficiale per le Scommesse Sportive della National Football League

Flutter ha annunciato che il suo marchio di punta nel Regno Unito e in Irlanda, Paddy Power, è il nuovo Partner Ufficiale per le Scommesse Sportive della National Football League (NFL) per la prossima stagione nel Regno Unito e in Irlanda.

Come parte dell’accordo annuale, Paddy Power avrà la possibilità di sfruttare il marchio NFL nel settore delle scommesse sportive e attivare iniziative legate alle scommesse sportive al dettaglio e online nel Regno Unito e in Irlanda.

La partnership prevede anche che Paddy Power diventi il partner ufficiale del gioco gratuito NFL nel Regno Unito e in Irlanda, con l’obiettivo di coinvolgere ed entusiasmare i fan attraverso il nuovo gioco lanciato: “Paddy Power NFL Showdown”. I diritti della partnership includeranno anche attività promozionali sui canali digitali NFL, attivazioni ispirate a Paddy Power in tutte le partite nel Regno Unito e in Irlanda, oltre all’accesso ai diritti video — tutto con l’obiettivo di portare l’intrattenimento NFL ai clienti di Paddy Power e oltre.

In merito all’annuncio della partnership, Michelle Spillane, Direttore Marketing di Paddy Power, ha dichiarato: “Siamo estremamente entusiasti di diventare il nuovo partner per le scommesse sportive della NFL nel Regno Unito e in Irlanda. La NFL sta raggiungendo nuove vette in tutta la regione, e con la prima partita in assoluto che si terrà in Irlanda alla fine del mese, non poteva esserci momento migliore per unirsi al progetto.

Per festeggiare, lanceremo il nostro nuovo gioco ufficiale NFL gratuito per intrattenere gli scommettitori ogni settimana, e non vediamo l’ora di arricchire l’esperienza dei fan durante le partite di Dublino e Londra con eventi, attivazioni e il solito spirito irriverente di Paddy.”

“Siamo lieti di collaborare con Paddy Power come partner ufficiale per le scommesse sportive della NFL nel Regno Unito e in Irlanda,” ha dichiarato Henry Hodgson, Direttore Generale NFL UK & Ireland. “Il loro approccio innovativo al coinvolgimento dei fan e la loro passione per l’intrattenimento sportivo si allineano perfettamente con i nostri obiettivi mentre continuiamo a far crescere il gioco nella regione.”

La partnership arriva a poche settimane dalla sfida tra i Pittsburgh Steelers e i Minnesota Vikings al Croke Park di Dublino, domenica 28 settembre, e segna la prima partita di stagione regolare che la NFL abbia mai ospitato su suolo irlandese. Oltre all’accordo annuale sul gioco gratuito con Paddy Power, la NFL ha concordato di collaborare con Flutter e FanDuel, il suo marchio leader per scommesse sportive e casinò in Nord America, per questa entusiasmante aggiunta alla International Series.

PressGiochi