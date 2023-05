Flutter nominato partner principale di “The Tour 21” di Cure Leukemia

Flutter Entertainment sarà il protagonista dell’evento ciclistico di punta di Cure Leukemia, “The Tour 21”, per le iterazioni 2023, 2024 e 2025 dell’evento di raccolta fondi da 1 milione di sterline.

“The Tour 21” si svolge una settimana prima della gara professionistica del Tour De France e vede una squadra di 20 ciclisti dilettanti che mirano a completare tutte le 21 tappe, oltre 3.000 km, dell’iconico Tour de France. L’evento 2023 si svolgerà da sabato 24 giugno, a partire da Bilbao, prima di terminare nel centro di Parigi domenica 16 luglio.

I fondi raccolti da “The Tour 21” vengono investiti direttamente nella rete del Trials Acceleration Program (TAP), che copre un bacino di utenza di oltre 20 milioni di persone, fornendo accesso a trattamenti potenzialmente salvavita non disponibili attraverso le cure standard.

Un team di infermieri di ricerca specializzati e altri ruoli clinici richiede un finanziamento di oltre 1 milione di sterline ogni anno per facilitare trattamenti pionieristici per il cancro del sangue, una malattia che viene diagnosticata a qualcuno nel mondo ogni 27 secondi.

Come parte del nostro Piano di impatto positivo, combiniamo il potere dello sport e del gioco, la passione delle nostre persone e la portata dei nostri marchi per “fare di più” per le nostre comunità in tutto il mondo e ci siamo impegnati a lavorare con partner esperti, come Cure Leukemia, per migliorare la vita di 10 milioni di persone entro dicembre 2030.

Kerry McNally, Group Head of Communities, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con Cure Leukemia e supportare The Tour 21. È una partnership entusiasmante che unisce la nostra passione per lo sport con il nostro impegno a fare di più per supportare le comunità in cui operiamo. Cure Leukemia sta intraprendendo studi di trasformazione per aiutare a curare i malati di cancro del sangue in tutto il mondo e non potremmo essere più orgogliosi di svolgere un ruolo nell’aiutarli a sradicare questa malattia devastante”.

James McLaughlin, amministratore delegato di Cure Leukemia, ha commentato: “Sono estremamente orgoglioso che Flutter abbia accettato di collaborare con The Tour 21. La loro missione e strategia si allineano perfettamente con l’ambizione finale di Cure Leukemia di sradicare il cancro del sangue. Flutter come partner principale dell’evento porta The Tour 21 a un livello completamente nuovo, lavorando a fianco delle nostre partnership strategiche con A.S.O, Santini, Ribble e NBC Sports per elevare ulteriormente il profilo dell’evento e l’ente di beneficenza per attirare ulteriori sponsor e impegno aziendale . Fa una differenza significativa per il totale della raccolta fondi dell’evento e per l’impatto globale che possiamo avere con le sperimentazioni cliniche e il trattamento dei malati di cancro del sangue”.

