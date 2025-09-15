Newsletter

15 Settembre 2025

Flutter nomina Stefan Bomhard Amministratore Indipendente non esecutivo

15 Settembre 2025

Flutter Entertainment plc annuncia che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Stefan Bomhard come amministratore non esecutivo, con effetto dal 1° ottobre 2025.

Bomhard ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali di alto livello in diversi settori. Attualmente è Amministratore Delegato di Imperial Brands plc, incarico dal quale si dimetterà il 30 settembre 2025, mentre lascerà il ruolo di Direttore Esecutivo il 31 dicembre 2025. In precedenza, è stato Amministratore Delegato di Inchcape PLC e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali a livello globale presso Bacardi Limited, Cadbury plc, Unilever Food Solutions Europe, Diageo plc (Burger King) e Procter & Gamble. Attualmente è anche amministratore non esecutivo di Compass Group plc.

Commentando la nomina di Stefan Bomhard, John Bryant, Presidente del Consiglio, ha dichiarato: “A seguito di un’ampia ricerca nell’ambito del nostro processo continuo di rinnovo del Consiglio, sono lieto di dare il benvenuto a Stefan come amministratore non esecutivo. Stefan ha una significativa esperienza in contesti internazionali, in particolare nell’ambito delle operazioni, vendite e marketing di marchi di consumo noti. Siamo impazienti di accoglierlo nel Consiglio e di beneficiare del suo contributo al futuro di Flutter”.

Il Consiglio ha stabilito che Bomhard è un amministratore indipendente in conformità con gli standard di quotazione della Borsa di New York.

 



