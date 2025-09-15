Flutter nomina Stefan Bomhard Amministratore Indipendente non esecutivo

Flutter Entertainment plc annuncia che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Stefan Bomhard come amministratore non esecutivo, con effetto dal 1° ottobre 2025. Bomhard ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali di

Bomhard ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali di alto livello in diversi settori. Attualmente è Amministratore Delegato di Imperial Brands plc, incarico dal quale si dimetterà il 30 settembre 2025, mentre lascerà il ruolo di Direttore Esecutivo il 31 dicembre 2025. In precedenza, è stato Amministratore Delegato di Inchcape PLC e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali a livello globale presso Bacardi Limited, Cadbury plc, Unilever Food Solutions Europe, Diageo plc (Burger King) e Procter & Gamble. Attualmente è anche amministratore non esecutivo di Compass Group plc.

Commentando la nomina di Stefan Bomhard, John Bryant, Presidente del Consiglio, ha dichiarato: “A seguito di un’ampia ricerca nell’ambito del nostro processo continuo di rinnovo del Consiglio, sono lieto di dare il benvenuto a Stefan come amministratore non esecutivo. Stefan ha una significativa esperienza in contesti internazionali, in particolare nell’ambito delle operazioni, vendite e marketing di marchi di consumo noti. Siamo impazienti di accoglierlo nel Consiglio e di beneficiare del suo contributo al futuro di Flutter”.

Il Consiglio ha stabilito che Bomhard è un amministratore indipendente in conformità con gli standard di quotazione della Borsa di New York.

