Flutter: nel secondo trimestre del 2025, i ricavi aumentano del 16%

Flutter Entertainment (Flutter), l’operatore di scommesse sportive online e iGaming leader del settore, annuncia i risultati del secondo trimestre del 2025

Gruppo – Il Gruppo ha registrato un secondo trimestre solido, con una crescita dell’AMP e dei ricavi rispettivamente dell’11% e del 16%, trainata dal continuo slancio negli Stati Uniti e da una performance sottostante robusta a livello internazionale, ulteriormente rafforzata dall’integrazione delle attività di Snai e NSX.

L’utile netto di 37 milioni di dollari è diminuito di 260 milioni rispetto ai 297 milioni del secondo trimestre 2024, a causa dei seguenti fattori:

Una perdita non monetaria di 81 milioni di dollari relativa alla valutazione del fair value della passività dell’opzione Fox (Q2 2024: utile di 91 milioni). Una svalutazione non monetaria di 209 milioni di dollari per l’ammortamento delle attività immateriali acquisite (Q2 2024: 147 milioni), con le acquisizioni di Snai e NSX e i programmi di trasformazione dei costi in PokerStars e Sky Bet che hanno determinato un aumento anno su anno. Un onere fiscale di 168 milioni di dollari (Q2 2024: 53 milioni), con l’aumento principalmente dovuto all’utilizzo di attività fiscali differite storiche negli Stati Uniti nel Q2 2024 e a un’imposta sul reddito legata alla riorganizzazione dell’attività Betfair in Brasile nel Q2 2025. Costi di ristrutturazione, integrazione e transazione pari a 89 milioni di dollari (Q2 2024: 38 milioni), con l’aumento anno su anno principalmente dovuto ai costi sostenuti per le acquisizioni e integrazioni di Snai e NSX, e ai programmi di trasformazione dei costi in PokerStars e Sky Bet.

L’EBITDA rettificato è cresciuto del 25%, raggiungendo i 919 milioni di dollari, con un margine EBITDA rettificato superiore di 150 punti base, attribuibile principalmente all’espansione delle attività negli Stati Uniti.

L’utile per azione è diminuito di 0,86 dollari, attestandosi a 0,59 dollari, includendo gli impatti sull’utile netto sopra descritti, parzialmente compensati da una riduzione di 80 milioni di dollari del costo relativo agli interessi non controllabili riscattabili (che ha aumentato l’utile per azione di 0,45 dollari), dovuta a una riduzione temporanea del valore di riscatto di Maxbet. L’utile per azione rettificato è aumentato di 0,91 dollari, raggiungendo i 2,95 dollari, grazie alla forte crescita dell’EBITDA rettificato e alla riduzione del costo degli interessi non controllabili riscattabili.

Stati Uniti – Gli AMP (Active Monthly Players) negli Stati Uniti nel secondo trimestre sono stati pari a 3,5 milioni, con una crescita del 2% su base annua, considerando il confronto con il lancio in North Carolina avvenuto a marzo dell’anno precedente. Gli AMP negli stati attivi prima del 2024 sono cresciuti del 5%, mentre quelli negli stati attivi prima del 2022 sono aumentati del 7%.

I ricavi sono aumentati del 17%, inclusa una crescita dell’11% per il segmento scommesse sportive e del 42% per l’iGaming. La crescita dei ricavi delle scommesse sportive è stata trainata da una maggiore frequenza di gioco da parte degli utenti e da un miglioramento del margine di ricavo strutturale, con una crescita del volume di gioco (handle) del 7%. Le scommesse live hanno rappresentato oltre la metà del volume totale nel trimestre, e il margine netto di ricavo è aumentato di 40 punti base su base annua, raggiungendo il 10,4%.

I ricavi dell’iGaming sono cresciuti del 42%, sostenuti da una crescita degli AMP del 32% e da un aumento della frequenza di gioco su base annua.

L’EBITDA rettificato è stato di 400 milioni di dollari (Q2 2024: 260 milioni), con un margine EBITDA rettificato del 22,3%, in aumento di 530 punti base rispetto all’anno precedente, grazie alla forte leva operativa in tutta l’attività.

Internazionale – I ricavi internazionali sono aumentati del 15% su base annua (+12% a cambi costanti, “cc”), con una crescita degli AMP (giocatori attivi mensili) del 15%. Le acquisizioni di Snai e NSX hanno contribuito per 11 punti percentuali alla crescita dei ricavi anno su anno.

I ricavi delle scommesse sportive sono aumentati del 4% su base annua (+2% cc), con Snai e NSX che hanno contribuito per 9 punti percentuali.

Il volume di gioco (handle) è cresciuto del 7% su base annua, con Snai e NSX che hanno contribuito per 9 punti percentuali. Questo ha compensato l’impatto del confronto con il 2024, che includeva gli Europei e rappresentava il 6% del handle nel Q2 2024.

Il margine netto di ricavo è diminuito di 30 punti base su base annua, attestandosi al 13,1%:

Il margine strutturale è rimasto stabile al 16,3%, con la crescita derivante dalle capacità di pricing compensata dalla crescita più rapida in regioni con margini più bassi (Sud-est asiatico, Brasile, Europa centro-orientale).

Impatto negativo dei risultati sportivi di 90 punti base (Q2 2025: +30bps, Q2 2024: +120bps).

Riduzione della spesa promozionale di 60 punti base, pari al 3,6% del handle.

I ricavi dell’iGaming sono aumentati del 27% su base annua (+23% cc), con Snai e NSX che hanno contribuito per 13 punti percentuali.

La crescita organica del SEA del 24% è composta da una crescita del 36% per Sisal Italia online e dell’87% in Turchia.

UKI ha registrato una crescita del 17% (+10% cc), APAC ha visto una crescita del 24% (+27% cc) in India, e CEE è cresciuta del 13% (+10% cc), trainata dalla performance in Georgia.

Performance regionale dei ricavi internazionali

UKI : Ricavi +1% (-5% cc); scommesse sportive -12% (-17% cc) con una riduzione del handle del 3% (-8% cc) e impatto negativo dei risultati sportivi di 190bps. iGaming +17% (+10% cc), grazie a miglioramenti di prodotto e ottimizzazione della generosità, che hanno compensato le restrizioni imposte dalla revisione del Gambling Act.

: Ricavi +1% (-5% cc); scommesse sportive -12% (-17% cc) con una riduzione del handle del 3% (-8% cc) e impatto negativo dei risultati sportivi di 190bps. iGaming +17% (+10% cc), grazie a miglioramenti di prodotto e ottimizzazione della generosità, che hanno compensato le restrizioni imposte dalla revisione del Gambling Act. SEA : Ricavi +68% (+63% cc), con Snai che ha contribuito per 52 punti percentuali. Scommesse sportive +64% (+57% cc), Snai ha contribuito per 61 punti. iGaming +70% (+67% cc), Snai ha contribuito per 46 punti. Ricavi italiani +67% , Turchia +87% (+124% cc), grazie alla crescita degli AMP, maggiore penetrazione online e ampliamento dell’offerta.

: Ricavi +68% (+63% cc), con Snai che ha contribuito per 52 punti percentuali. Scommesse sportive +64% (+57% cc), Snai ha contribuito per 61 punti. iGaming +70% (+67% cc), Snai ha contribuito per 46 punti. , Turchia +87% (+124% cc), grazie alla crescita degli AMP, maggiore penetrazione online e ampliamento dell’offerta. APAC : Ricavi +4% (+7% cc); scommesse sportive in Australia +3% (+6% cc), con riduzione del handle del 6% (-3% cc) compensata da ottimizzazione della generosità e risultati sportivi favorevoli. iGaming in India +24% (+27% cc), grazie a crescita AMP del 15% e miglior monetizzazione.

: Ricavi +4% (+7% cc); scommesse sportive in Australia +3% (+6% cc), con riduzione del handle del 6% (-3% cc) compensata da ottimizzazione della generosità e risultati sportivi favorevoli. iGaming in India +24% (+27% cc), grazie a crescita AMP del 15% e miglior monetizzazione. CEE : Ricavi +8% (+5% cc); iGaming +13% (+10% cc), trainato dalla crescita del 26% in Georgia. Scommesse sportive -15% (-19% cc), penalizzate dagli Europei (14% del handle nel 2024).

: Ricavi +8% (+5% cc); iGaming +13% (+10% cc), trainato dalla crescita del 26% in Georgia. Scommesse sportive -15% (-19% cc), penalizzate dagli Europei (14% del handle nel 2024). Brasile : Ricavi +144% (+175% cc), grazie all’acquisizione di NSX che ha contribuito per 185 punti. Ricavi Betfair Brazil in calo, a causa di risultati sportivi sfavorevoli e difficoltà nella ri-registrazione dei clienti dopo la regolamentazione.

: Ricavi +144% (+175% cc), grazie all’acquisizione di NSX che ha contribuito per 185 punti. Ricavi Betfair Brazil in calo, a causa di risultati sportivi sfavorevoli e difficoltà nella ri-registrazione dei clienti dopo la regolamentazione. Altre regioni: Ricavi -7% (-9% cc), per via dell’uscita da alcuni mercati minori e cambiamenti normativi.

L’EBITDA rettificato ha registrato un aumento del 13% (+10% cc), con l’acquisizione di Snai e NSX che hanno contribuito per 7 punti percentuali. Il Margine EBITDA rettificato (esclusi Snai e NSX) è aumentato di 70bps, raggiungendo il 25,9%.

Mentre, inclusi Snai e NSX, il margine EBITDA rettificato è stato del 24,7%, in calo di 40bps, riflettendo la fase di investimento in Brasile.

Commento del CEO Peter Jackson: “Sono soddisfatto dell’eccellente performance che abbiamo ottenuto nel secondo trimestre, insieme ai significativi progressi compiuti su diverse iniziative strategiche chiave. I ricavi sono cresciuti del 16% su base annua, mentre continuiamo a consolidare la nostra presenza nei mercati più interessanti attraverso una forte crescita organica e operazioni di M&A che generano valore.

Dalla fine del primo trimestre, Flutter ha ottenuto un’ulteriore inclusione negli indici statunitensi e ha accelerato l’acquisizione totale di FanDuel, portandola al 100%. Siamo inoltre diventati il principale operatore in Italia grazie all’acquisizione di Snai; abbiamo consolidato una posizione di scala in Brasile attraverso NSX; e abbiamo completato con successo due importanti migrazioni di clienti.

Tali risultati diversificati in un solo trimestre riflettono perfettamente la determinazione e la capacità di esecuzione dei nostri team, posizionandoci al meglio per affrontare la seconda metà dell’anno”.

