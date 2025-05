Flutter: nel Q1 ricavi per $3,67 miliardi, +8% rispetto al 2024

Flutter Entertainment, il leader mondiale delle scommesse sportive online e operatore di iGaming, annuncia i risultati del primo trimestre del 2025.

Nel primo trimestre il gruppo ha registrato una crescita significativa: i ricavi ammontano a 3,67 miliardi di dollari, in aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e si è stato registro un utile netto di $335 milioni.

L’EBITDA rettificato è cresciuto del 20% con 616 milioni di dollari , con un margine EBITDA rettificato in aumento di 170 punti base, trainato principalmente dall’espansione delle attività negli Stati Uniti.

L’utile per azione è migliorato di $2,67, trainato dalla trasformazione degli utili del Gruppo e dall’andamento positivo della passività dell’opzione Fox su base annua con un utile per azione rettificato in crescita del 51%.

La performance degli Stati Uniti ha continuato a rispecchiare la forte posizione di leadership di Flutter negli Stati Uniti, con quote di mercato di scommesse sportive e iGaming rispettivamente del 43% e del 27% nel trimestre, e una quota di scommesse sportive del 48%. I ricavi del primo trimestre sono cresciuti del 18% grazie alla crescita dell’11% di AMP, con un aumento del 15% dei ricavi delle scommesse sportive e del 32% dei ricavi di iGaming.

L’iGaming è cresciuto del 32%, trainato dalla crescita del 28% degli AMP e sostenuto dal continuo focus sui clienti dei casinò statunitensi.

L’EBITDA rettificato è stato pari a 161 milioni di dollari con un margine EBITDA rettificato del 9,7%, in crescita di +790 punti base rispetto all’anno precedente.

I ricavi internazionali sono aumentati dell’1% anno su anno, sostenuti da una buona crescita AMP dell’8%. Il ricavo delle scommesse sportive è stato inferiore del 2%. La crescita del settore delle corse ippiche è stata principalmente dovuta all’aumento del mix di prodotti a margine più elevato, prodotti a tasso ridotto e tendenze del mercato delle corse ippiche in UKI e Australia. favorevole)

La crescita di iGaming, pari al 4% su base annua, riflette la crescita di AMP del 9%, trainata da una forte performance in UKI e SEA.

Il rendimento dei ricavi nelle regioni internazionali è stato il seguente:

UKI ha registrato una crescita del 2%. I ricavi delle scommesse sportive sono diminuiti del 2%, con un aumento del margine lordo strutturale dovuto al prodotto compensato dall’impatto della diminuzione delle corse di cavalli in linea con le tendenze del mercato. L’iGaming è cresciuto del 9% anno su anno.

I ricavi di SEA sono cresciuti del 14% da una crescita di SEA AMP del 25% a 1,8 milioni nel trimestre.

Il fatturato APAC è stato inferiore del 13% poiché la forte crescita di iGaming in India, pari al 45%, è stata compensata da un calo del 18% dei ricavi delle scommesse sportive in Australia, dove i risultati sportivi sfavorevoli hanno aggravato la debolezza precedentemente evidenziata del mercato delle corse ippiche.

I ricavi dell'Europa centrale e orientale (CEE) sono cresciuti del 15%, trainati principalmente dalle solide performance in Georgia e Serbia.

Il fatturato brasiliano è stato inferiore del 44% riflettendo l'impatto transitorio dell'attrito di ri-registrazione dei clienti nel nuovo mercato regolamentato.

Le entrate delle altre regioni sono diminuite del 12% a causa dell'impatto delle uscite dal mercato e dei cambiamenti normativi.

Peter Jackson, CEO, ha commentato: “Sono soddisfatto della performance dell’azienda durante il primo trimestre, con la scalata delle nostre attività negli USA che ha portato un cambiamento radicale nel profilo di profitto del Gruppo.

FanDuel continua a vincere negli Stati Uniti, mantenendo posizioni di leadership sia nelle scommesse sportive online e iGaming, mentre abbiamo visto una performance positiva sul fronte internazionale, dove la nostra scala e i vantaggi competitivi del nostro Flutter Edge sono stati ampliati dall’acquisizione di Snai in Italia”.

