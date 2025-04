Flutter: la partnership con la fondazione Leeds Rhinos salva programmi comunitari vitali

Flutter, il principale operatore di scommesse sportive online e iGaming al mondo e proprietario di Sky Betting and Gaming, sta donando un’ancora di salvezza di £ 25.000 alla Leeds Rhinos Foundation per salvare programmi sportivi comunitari essenziali per le persone affette da demenza e Parkinson.

Il finanziamento è stato annunciato mentre i dipendenti Flutter prendevano parte a una giornata speciale di volontariato presso l’AMT Headingley Stadium, dove hanno incontrato molte delle persone che continueranno a beneficiare di quattro progetti pilota chiave che hanno dovuto affrontare una chiusura immediata.

Tra questi:

Un programma “Motivate” di 12 settimane approvato dal Dipartimento di reumatologia del Leeds Teaching Hospitals per supportare e istruire le persone affette da artrite reumatoide.

Un programma di attività fisica settimanale della durata di un anno per le persone affette dal morbo di Parkinson per migliorare e mantenere i livelli di attività fisica.

Sessioni mensili di gruppo di supporto per la demenza “In Touch” a cui hanno partecipato oltre 50 persone affette da demenza insieme alle loro famiglie.

Supporto per gli incontri settimanali “Reminiscence Café” come parte dei loro servizi per la demenza.

La Leeds Rhinos Foundation è stata fondata 20 anni fa con la visione di cambiare le vite attraverso il potere dello sport.

Dan Busfield della Leeds Rhinos Foundation ha spiegato l’impatto significativo che la donazione a cinque cifre di Flutter avrà nel garantire il futuro immediato di quei programmi nella loro comunità locale.

“Senza questo finanziamento da Flutter, quattro dei nostri principali programmi pilota, che supportano le persone che affrontano condizioni tra cui demenza e Parkinson, hanno dovuto affrontare una chiusura immediata. Questo supporto significa che programmi vitali come questi possono ora continuare a fare la differenza nella vita delle persone locali che si impegnano con loro”.

Durante una giornata di volontariato presso la fondazione con diversi colleghi di Flutter, Steve Birch, Chief Commercial Officer di Sky Bet, ha affermato: “Questa partnership di beneficenza si è presentata come una brillante opportunità per supportare ulteriormente sia lo sport che la beneficenza nelle comunità in cui operiamo”.

“È stato un privilegio unirmi ai miei colleghi per fare volontariato oggi e vedere in prima persona come il programma di 12 settimane ‘Motivate’ aiuterà le persone affette da artrite reumatoide, per capire perché il loro programma di attività fisica per adulti continuerà a cambiare la vita delle persone affette da Parkinson e per riconoscere l’ancora di salvezza che le loro sessioni mensili ‘In Touch’ e i gruppi di supporto settimanali gestiti presso il loro ‘Reminiscence Café’ hanno per le persone affette da demenza e le loro famiglie allargate”.

Il supporto di Flutter per enti di beneficenza come la Leeds Rhino’s Foundation rientra nell’impegno globale più ampio di Flutter di “fare di più” per le sue comunità come parte del suo Positive Impact Plan.

L’obiettivo di “fare di più” è migliorare la vita di 10 milioni di persone entro il 2030, cosa resa possibile da Flutter Edge e dalla passione collettiva dei suoi colleghi. Il mese scorso, Flutter ha annunciato che 200 organizzazioni sportive di base e comunitarie avrebbero condiviso £400.000 nell’ambito del suo programma “Cash4Clubs” per aiutare a promuovere la partecipazione allo sport nel Regno Unito e in Irlanda.

Sedici club nella regione dello Yorkshire erano tra i 200 club a ricevere sovvenzioni di £2.000, tra cui Scarboccia, che facilita lo sport della boccia a Scarborough, Malton e sulla costa dello Yorkshire.

PressGiochi