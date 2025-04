Flutter: la crescita dell’azienda grazie ad acquisizioni e fusioni di successo

Nonostante abbia una storia aziendale relativamente breve che risale alla fine degli anni ’80, Flutter ha eseguito alcune delle transazioni più trasformative di fusioni e acquisizioni nel settore delle scommesse sportive e del gioco, che hanno rimodellato drasticamente la sua attività.

“Abbiamo fatto grandi e piccole offerte: quelle incentrate su una scala di raggiungimento, altri si sono concentrati su una regione attraente o su un nuovo prodotto verticale”, afferma Richard Parker, senior director of integration di Flutter. “Siamo persino riusciti a fare uno dei nostri più grandi affari durante la pandemia (la fusione di £11 miliardi con il gruppo Stars nel 2020), con il completamento e la successiva integrazione eseguite online tramite una stretta di mano virtuale”.

Tale ingegnosità è necessaria per sfruttare le straordinarie opportunità che emergono a livello globale. Il mercato statunitense si sta espandendo rapidamente, mercati emergenti come il Brasile hanno appena concesso le licenze per operare e uno spostamento normativo verso maggiori protezioni dei consumatori sta creando opportunità per le aziende esperte di espandersi in mercati precedentemente non sfruttati. Flutter vede le acquisizioni come un modo efficace per mantenere la sua leadership globale. Negli ultimi sei anni, ha acquisito otto società, consentendo l’ingresso in nuovi mercati come l’India e la Serbia, rafforzando la sua posizione in luoghi come l’Italia e ampliando il suo portafoglio di prodotti, come il bingo online di Tumbola. Ma l’acquisto di potere da solo non garantisce il successo. In tutti i settori, fino al 75% delle offerte di fusioni e acquisizioni non riescono a raggiungere i propri obiettivi, con un’integrazione inefficace spesso da incolpare. Flutter ha superato ciò sviluppando una metodologia di integrazione che equilibra le competenze locali con le capacità del “fluttergy flutter”: scala globale, tecnologia avanzata, prodotti leader di mercato e competenze nel settore profondo.

L’acquisizione del 2022 di Sisal, il principale operatore di scommesse sportive online e igaming in Italia, illustra come un’integrazione ben gestita può sbloccare il valore. La transazione ha fornito una leadership di mercato immediato nel più grande mercato regolamentato d’Europa. Raccogliendo i benefici di Flutter Edge come parte di un’integrazione regolare, Sisal ha avuto un’ottima performance nel 2024 mentre il marchio ha abbracciato le capacità di rischi e negoziazioni di Flutter.

È stato un accordo vantaggioso da entrambe le parti.. Sisal ha portato la competenza della lotteria a Flutter aprendo nuove opportunità in Nord Africa e la sua funzione duo ha contribuito a informare “super sub” sviluppata per Paddy Power, che permette di trasferire le scommesse sulle prestazioni di un giocatore a una riserva se quel giocatore viene sostituito. Il CEO di Flutter, Peter Jackson, lo ha descritto come il “Best-Product Launch” dell’azienda britannica.

Secondo Rosangela Robbiani, Product Managing Director at Sisal , “Diventare parte di Flutter ha ulteriormente accelerato l’innovazione e ha permesso a Sisal di accedere e sfruttare le competenze e le competenze del Flutter Edge. Ciò ha spinto la trasformazione attraverso scommesse, giochi e lotteria per l’azienda”.

Flutter ha ripetutamente dimostrato la sua capacità di scalare in modo efficiente tra le geografie. Integrazioni chiave-come l’operatore di gioco online adiarabeto in Georgia (2019), il sito di giochi basati su abilità Junglee in India (2021) e il sito bingo Tomblo nel Regno Unito (2022)-dimostrano la capacità di Flutter di offrire valore ridimensionando le imprese in diversi mercati e categorie di prodotti.

“Ci stiamo assicurando di massimizzare il valore di quelle transazioni”, afferma Parker, “riunendo le nostre competenze e l’esperienza del Flutter Edge, unito alla conoscenza e alla capacità locale. Questo è ciò che alla fine ci consente di vincere sul mercato”.

Per integrare con successo un’azienda appena acquisita, è importante costruire la giusta strategia, comprendere la cultura locale e le sfide che affrontano sia il team locale che i loro clienti. Parker dice: “Io difendo il business appena acquisito all’interno di Flutter, ma anche la capacità di Flutter all’interno del business appena acquisito. In ultima analisi, l’integrazione dei marchi di eroi locali riguarda il modo in cui possiamo aiutare quel business ad andare più veloce. Trascorrere del tempo faccia a faccia è fondamentale, mentre io penso sempre che l’obiettivo dell’integrazione sia di portare quell’azienda ad un punto in cui possa operare come qualsiasi altra azienda del gruppo il più rapidamente possibile”.

L’attuale obiettivo di Flutter è finalizzare il completamento di due operazioni – l’acquisizione di Snaitech in Italia e NSX in Brasile. Quest’ultimo posiziona bene Flutter per capitalizzare sul più grande mercato emergente di scommesse del mondo, dove, dopo l’annuncio dell’accordo, NSX era il numero quattro operatore del Brasile, con il 9% del mercato combinato delle scommesse sportive e dei giochi e dovrebbe generare un fatturato di circa $ 256 milioni.

Con un quadro normativo appena stabilito in Brasile, Flutter sta gettando le basi per una perfetta integrazione basata sulla sua esperienza operativa in tali ambienti. “Crediamo che le opportunità in Brasile siano enormi. È probabile che diventi il nostro quarto mercato più grande dopo gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Italia,” dice Parker. “Siamo davvero entusiasti della prospettiva di NSX di diventare parte di Flutter. Ogni azienda locale del gruppo ha una propria cultura, e per NSX è lo stesso. Ha un forte spirito imprenditoriale e ha portato a una rapida crescita. Crediamo che la conoscenza e l’esperienza locale del team, insieme alle nostre capacità Flutter Edge, saranno una combinazione vincente come è stato nelle nostre altre operazioni di successo”.

Nel frattempo, in Europa, Flutter ritiene che l’acquisizione di Snaitech in Italia offra significative opportunità per la creazione di valore e ha appena ricevuto l’approvazione normativa. La sua forte rete di negozi al dettaglio e le innovative tecnologie di gioco crea opportunità per un forte coinvolgimento dei clienti. Allineando la posizione di leadership locale di Snaitech con le capacità di Sisal e Flutter, l’acquisizione mira a migliorare la posizione di Flutter in uno dei mercati più grandi e competitivi d’Europa.

La strategia di integrazione di Flutter crea un vantaggio competitivo alimentato dal Flutter Edge. Con l’evoluzione del panorama normativo e l’apertura di nuovi mercati, questo approccio disciplinato, combinato con la competenza necessaria per individuare nuove interessanti opportunità, sarà fondamentale per garantire che Flutter mantenga il suo ruolo di leader nel settore dei giochi e dell’intrattenimento in tutto il mondo.

PressGiochi