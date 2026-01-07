Flutter, Jackson (CEO): “Nel 2025 ottimi risultati per il gioco online in USA, UK e Italia”

I respiri si sono fermati. Le dita sono rimaste sospese sugli schermi. Esplosioni di gioia hanno riempito salotti, stadi e uffici in tutto il mondo. È stato un anno che

I respiri si sono fermati. Le dita sono rimaste sospese sugli schermi. Esplosioni di gioia hanno riempito salotti, stadi e uffici in tutto il mondo. È stato un anno che si è mosso veloce, pieno di momenti elettrizzanti e di team pronti a coglierli. Come ha detto il CEO di Flutter Peter Jackson: “È stato un anno enorme per l’azienda, e sono incredibilmente orgoglioso di ciò che i nostri team hanno realizzato.”

Quell’energia è arrivata presto. Mentre gli appassionati di freccette davano il benvenuto al nuovo anno, una campagna record di Paddy Power ha raccolto oltre 1 milione di sterline per la ricerca sul cancro alla prostata. Sul palco, Luke Littler ha illuminato il torneo. Fuori, Flutter ha dimostrato come sport e intrattenimento possano generare un impatto che va ben oltre il risultato finale.

Il Super Bowl LIX ha messo in evidenza la scala operativa di Flutter. Sono state piazzate 17,7 milioni di scommesse, con 470 milioni di dollari puntati e picchi di 70.000 scommesse al minuto. Mentre i Philadelphia Eagles superavano i Kansas City Chiefs a New Orleans, i fan seguivano ogni azione in tempo reale. Il CFO Rob Coldrake, presente alla partita, ha colto perfettamente l’intensità del momento: “Di solito, se è una buona giornata per il book, sono contento. Questa è stata diversa. Incredibilmente intensa ed emozionante vedere tutto prendere forma.”

Quello slancio è proseguito fino alla primavera. Da Cheltenham e il Grand National a March Madness e The Masters, Flutter è stata presente nei momenti più importanti del calendario sportivo globale. La stagione è culminata ad Aintree, dove il Grand National è diventato uno dei giorni di scommesse più importanti dell’anno, con 13 milioni di puntate su una gara drammatica che ha incoronato un vincitore alla sua prima partecipazione.

Poi è arrivata un’estate ricca di eventi. Carlos Alcaraz ha offerto una prestazione fenomenale, sollevando il trofeo del Roland Garros dopo una finale epica, mentre il torneo femminile ha stabilito nuovi record. Negli Stati Uniti, il Kentucky Derby è diventato la giornata di corse più attiva della nostra storia. Wimbledon ha rapidamente superato il Roland Garros, diventando il più grande evento tennistico di sempre per Flutter, e gli Europei femminili hanno entusiasmato decine di migliaia di scommettitori che hanno puntato sulle Lionesses per sollevare il trofeo.

Dublino ha scritto la storia subito dopo. La prima partita di stagione regolare NFL mai disputata in Irlanda è approdata al Croke Park a settembre, sostenuta da Paddy Power e FanDuel. “L’atmosfera era fantastica,” ha detto Rob. “Speriamo sia la prima di molte partite NFL in Irlanda.”

Con l’arrivo dell’autunno, l’Australia ha regalato i suoi momenti iconici nelle corse. La Caulfield Cup ha segnato un cambio generazionale, con un terzo dei clienti sotto i 25 anni, mentre la Melbourne Cup ha offerto il suo consueto spettacolo, con picchi di 70.000 scommesse al minuto.

Scala e leadership di mercato – Negli Stati Uniti, FanDuel Casino ha raggiunto una quota record del 27% nel Q3, consolidando la sua posizione di leader assoluto nella categoria. I brand internazionali del gaming hanno rispecchiato questo slancio, rafforzando le loro posizioni nei mercati locali grazie a un mix di innovazione di prodotto ed esecuzione impeccabile. Peter ha sottolineato questo come un motivo di particolare orgoglio: “Ciò di cui sono davvero orgoglioso è la performance delle nostre attività iGaming. Molto forti negli Stati Uniti, in Italia e nel Regno Unito: tutto merito dell’impegno dei team coinvolti.”

Dietro i momenti di prima pagina ci sono stati mesi di lavoro costante, spesso invisibile. Aggiornamenti di prodotto, integrazioni di piattaforma e programmi di trasformazione sono avanzati in tutte le regioni. Accordi strategici hanno ridisegnato il business. Flutter Brazil ha preso forma con l’ingresso di BetNacional nel Gruppo, mentre l’acquisizione di Snai ha rafforzato la posizione di Flutter in Italia. Come ha osservato Dan Taylor, CEO di Flutter International: “Abbiamo chiuso due grandi accordi quest’anno, portando BetNacional in Flutter Brazil e completando l’operazione Snai in Italia, quindi è stato un anno di trasformazione per tutto il business – dalla migrazione della piattaforma nel Regno Unito e Irlanda, alle integrazioni di prodotto con PokerStars, fino ai progressi compiuti nell’Europa centrale.”

Chiudere l’anno con slancio – Alla fine dell’anno, FanDuel Predicts è stato lanciato in un mercato che praticamente non esisteva un anno prima, portando un’offerta unica di prediction market al 50% degli Stati Uniti, precedentemente irraggiungibile tramite le tradizionali scommesse sportive. “La cosa entusiasmante è che mostra il Flutter Edge in azione,” afferma Amy Howe, CEO di FanDuel, sottolineando che l’evoluzione e il lancio del prodotto “hanno portato con sé decenni di esperienza del Betfair Exchange, con team del Regno Unito e dell’Irlanda che hanno collaborato con i nostri team statunitensi per muoversi rapidamente in un ambiente molto dinamico.”

