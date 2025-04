Flutter: il Global Capability Centre a Hyderabad supera i 1.000 dipendenti

Flutter Entertainment ha raggiunto un traguardo importante nella crescita della sua attività in India. Il Global Capability Centre (GCC) dell’azienda – Flutter Entertainment India LLP (FEI) – offre un ampio spettro di competenze e ha sede presso RMZ Spire, Knowledge City, Hyderabad. Ha ora superato il traguardo dei 1.000 dipendenti, a dimostrazione della sua rapida crescita e della sua importanza strategica all’interno dell’ecosistema Flutter.

Sfruttando la potenza di Flutter Edge, il vantaggio esclusivo dell’azienda, e sfruttando il fiorente panorama dei talenti di Hyderabad, le assunzioni locali sono aumentate del 60% nell’ultimo anno, posizionando Flutter Entertainment India come un fattore chiave per le operazioni globali di Flutter e rafforzandone le competenze in ambito Data & Technology, HR Tech e Analytics, Finanza, Customer Support Operations e Shared Services.

Nell’ambito della strategia di sostenibilità globale di Flutter, il Positive Impact Plan, Flutter ha stanziato 30.000 sterline per iniziative locali a Hyderabad nel 2024 per sostenere lo screening del cancro per 550 donne e la formazione in Data Science e Machine Learning per 76 studenti. Riconoscendo l’impatto dell’iniziativa e l’impegno di Flutter a “Do more”, Flutter ha raddoppiato il suo investimento in iniziative locali per il 2025.

Peter Jackson, Amministratore Delegato di Flutter, ha recentemente visitato il Consiglio di Cooperazione del Golfo (FEI) di Hyderabad e gli uffici di Junglee Games (Gurgaon), il marchio leader di rummy indiano di Flutter.

Durante questa visita, ha trascorso del tempo con i dirigenti locali, ha interagito con i dipendenti di tutti i team e ha partecipato a una chiacchierata informale che ha evidenziato il percorso di innovazione di Flutter, la cultura organizzativa e la visione per una crescita continua nella regione.

Intervenendo a margine della sua visita in India, Peter Jackson, CEO di Flutter, ha dichiarato: “L’India è un mercato chiave per la crescita di Flutter e l’Hyderabad GCC è parte integrante della nostra continua espansione nella regione. È stato fantastico vedere i team del GCC crescere nell’ultimo anno e sono rimasto profondamente colpito dal loro ruolo nel fornire ai nostri marchi di livello mondiale competenze tecnologiche, un altro ottimo esempio di Flutter Edge in azione”.

Ashish Sinha, Amministratore Delegato di Flutter Entertainment India, ha dichiarato: “L’anno appena trascorso è stato un percorso di trasformazione per Flutter in India. Dal lancio del nostro centro GCC all’avanguardia a Hyderabad, abbiamo attinto al talento eccezionale della città e abbracciato la crescente importanza dell’India come centro GCC. La nostra visione va oltre la scala operativa: stiamo costruendo un centro di eccellenza tecnologica e innovazione che supporti la crescita di Flutter a livello globale. Inoltre, attraverso la strategia “Do More” di Flutter, ci impegniamo a restituire qualcosa alle comunità in cui viviamo, lavoriamo e ci divertiamo. La nostra prossima fase di crescita si concentrerà sull’approfondimento delle nostre competenze e su una maggiore coerenza con le strategie globali di Flutter”.

