Flutter. FanDuel TV lancia l’iniziativa “The Comeback With Craig Carton”

FanDuel TV ha lanciato “The Comeback With Craig Carton”, un nuovo show incentrato sul recupero dal gioco d’azzardo problematico, condotto dall’ambasciatore del gioco responsabile di FanDuel e “Breakfast Ball” di FS1, Craig Carton. Carton si siede con coloro che hanno sperimentato gli alti e bassi della dipendenza dal gioco d’azzardo per amplificare le loro storie, abbattere lo stigma che circonda il disturbo del gioco d’azzardo, aumentare la consapevolezza delle risorse di supporto per gli individui e le loro famiglie e dimostrare che il recupero è possibile.

“Come persona che ha affrontato personalmente le sfide della dipendenza dal gioco, capisco l’impatto che può avere sulla tua vita e sulla vita delle persone a cui tieni”, ha affermato Craig Carton. “La strada per la guarigione non è facile, ma mi sono impegnato ad aiutare gli altri che stanno affrontando lotte simili. La mia missione per questo show è quella di infondere speranza, offrire supporto e ricordare a tutti che il percorso per riprendere il controllo inizia con la comprensione”.

Nel primo episodio di The Comeback With Craig Carton, ora in streaming su YouTube e FanDuel TV Extra, Carton parla con l’ex veterano NBA e giocatore problematico in via di guarigione Randy Livingston della sua storia con il gioco d’azzardo, dalla sua ultima scommessa e il suo crollo fino alla ricerca di aiuto e a come la sua vita è cambiata in meglio. Anche la moglie di Randy, Anita Ondine Smith, si è unita a noi per descrivere le difficoltà che ha dovuto affrontare come coniuge, i segnali di avvertimento che ha visto in Randy e come il loro matrimonio sia ora più forte che mai.

Randy e Anita si sono recentemente uniti a FanDuel come ambasciatori del gioco responsabile lanciando “Trusted Voices: Conversations About Betting”, un nuovo hub di risorse progettato per fornire a genitori, tutori e allenatori strumenti e risorse per parlare ai giovani dei rischi associati al gioco d’azzardo e a dove rivolgersi per ottenere supporto.

“La nostra speranza per The Comeback With Craig Carton è di aumentare la consapevolezza del gioco problematico e promuovere un dialogo aperto per affrontare lo stigma che esiste ancora oggi”, ha affermato Cory Fox, Senior Vice President of Public Policy and Sustainability di FanDuel. “Che si tratti di conversazioni tra amici, coniugi, genitori o allenatori, vogliamo educare il nostro pubblico su quali siano i segnali di avvertimento e sentirci a nostro agio nel chiedere aiuto”.

Oltre a evidenziare le esperienze vissute e il recupero di coloro che hanno avuto a che fare con il disturbo del gioco, The Comeback si immergerà in argomenti importanti come la gestione del denaro, i servizi di supporto, l’autoesclusione, gli strumenti RG e altro ancora.

