Flutter: Fanduel stabilisce nuovi record per il Super Bowl

Fanduel, il più grande marchio di Flutter e leader del mercato statunitense nelle scommesse sportive online, annuncia che i fan che hanno scelto Eli Manning stanno celebrando al fianco dei Philadelphia Eagles dopo che Eli ha sconfitto suo fratello nel Kick of Destiny 3 di Fanduel.

Prima del calcio d’inizio per il Super Bowl Lix, Peyton ed Eli si sono scontrati in una competizione di goal in campo dal vivo durante lo spettacolo pre-partita del Super Bowl Fox. Dopo che il tentativo di Peyton ha perso con un rimbalzo del verticale, Eli ha navigato per rivendicare la vittoria. I clienti di Fanduel sono stati in grado di fare una scelta gratuita su chi avrebbe vinto tra i Manning e i clienti che hanno scelto correttamente Eli hanno vinto una quota uguale di $ 10 milioni in scommesse bonus.

Eli ha ufficialmente un’altra vittoria del Super Bowl e i fan che lo hanno sostenuto hanno ottenuto ciascuno $ 10 in scommesse bonus.

Il Super Bowl Lix ha anche stabilito dei record su FanDuel Sportsbook, come abbiamo visto oltre 16,6 milioni di scommesse sul Super Bowl collocate su quasi tre milioni di utenti attivi.

Alcune statistiche aggiuntive sui pagamenti e le scelte che evidenziano il weekend del Super Bowl a Fanduel:

Oltre 16,6 milioni di scommesse sul Super Bowl sono state collocate sulla piattaforma di Fanduel, con un aumento del 19% rispetto allo scorso anno

Quasi tre milioni di utenti attivi hanno scommesso sul gioco;

L’attività del cliente ha raggiunto il picco a quasi 70.000 scommesse al minuto;

Quasi due milioni di fan hanno fatto una scelta su Kick of Destiny 3, con oltre un milione di persone che hanno Eli e che riceveranno quindi $ 10 in scommesse bonus;

Al kickoff, Saquon Barkley è stata la scelta più popolare per il Super Bowl MVP, raccogliendo il maggior numero di scommesse;

Il vincitore della MVP Jalen Hurts è stata la seconda scelta più popolare ;

I fan hanno previsto un gioco di punteggio elevato, con la maggioranza che ha raccolto il totale di 48,5 punti prima del calcio d’inizio;

Una ripetizione dell’ultimo Super Bowl tra queste due squadre di Chiefs 38 – Eagles 35 insieme a Chiefs 27 – Eagles 24 erano le scommesse sul punteggio esatto più popolari;

Saquon Barkley è stata la scelta più popolare per il mercato dei marcatori in qualsiasi momento al calcio d’inizio;

I clienti hanno goduto di diverse vittorie di Parlay, tra cui un colpo SGP a 8 gamba a +76026 in cui un fan ha trasformato una scommessa di $ 10 in un pagamento di $ 7.612,63. Le gambe erano:

DeAndre Hopkins per segnare un TD; DeVonta Smith per segnare un TD; Saquon Barkley 25+ Riceving Yards; Jalen Hurts 1+ pass TD; Patrick Mahomes 2+ Pass TD; DeVonta Smith registrare un ricevimento di oltre 30 yard; Xavier Worthy di registrare un ricevimento di oltre 30 yard; Patrick Mahomes 200+ yard di passaggio e corsa.

