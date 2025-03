Flutter. FanDuel annuncia delle nuove funzionalità

FanDuel, il più grande marchio di Flutter e leader del mercato statunitense nelle scommesse sportive online, ha annunciato oggi nuove innovazioni di prodotto giusto in tempo per il college basketball

FanDuel, il più grande marchio di Flutter e leader del mercato statunitense nelle scommesse sportive online, ha annunciato oggi nuove innovazioni di prodotto giusto in tempo per il college basketball tournament di marzo, compreso una funzione esclusiva di torneo che permette ai clienti di combinare le scelte attraverso più turni in un unico parlay e un nuovo Bet Back Token che consente ai clienti di uscire da una scommessa se non sta per pianificare. Il Bet Back Token sarà disponibile per l’uso su qualsiasi partita di basket universitario a partire dal 17 marzo, e i clienti possono anche iniziare a costruire le loro parlays torneo una volta che la staffa verrà impostata domenica 16 marzo.

I tifosi del college basketball possono ora impilare le previsioni della staffa in un’unica scommessa e infine scommettere la loro staffa. Disponibile solo su FanDuel, i clienti possono godere di una maggiore flessibilità e combinare più scommesse sul torneo in un unico parlay, incluse le squadre per raggiungere gli ottavi di finale, vincere la loro regione e tagliare le reti. Si tratta della prima volta che i clienti possono costruire parlays che includono scommesse da più turni del torneo, permettendo ai clienti di trasformare le loro parentesi in scommesse. FanDuel è l’unico sportsbook che offre questa modalità di costruire un parlay per il torneo di basket maschile.

Il nuovo Bet Back Token è una ricompensa unica nel suo genere che offre ai clienti FanDuel la possibilità di ottenere la loro scommessa in Bonus Bets se non sta per pianificare. Il gettone è utile quando “a leg of a parlay” sta andando male, c’è un giocatore infortunato o se la squadra del giocatore è molto giù con pochi minuti rimanenti. Può essere applicato fino al buzzer e l’importo della scommessa sarà restituito immediatamente nelle scommesse bonus, fino al rimborso massimo specificato nella promozione del cliente, offrendo la possibilità di tornare in azione.

“I tornei di marzo offrono un mese intero di basket universitario ad alto livello, e mentre le fasce dei tifosi possono essere rotte dopo un round o due di partite del torneo, le loro scommesse non devono più essere con il Bet Back Token,” ha detto Karol Corcoran, Senior Vice President e General Manager di FanDuel Sportsbook. “In combinazione con la nostra esclusiva funzione di parlay multi-round, quest’anno offriamo ai nostri clienti una flessibilità senza precedenti, rafforzando la posizione di FanDuel come il miglior sportsbook per scommettere sulla loro bracket”.

PressGiochi