Flutter Entertainment Plc conferma la fusione da 11 miliardi di dollari con The Stars Group Inc

Flutter Entertainment Plc ha confermato il completamento della sua fusione da 11 miliardi di dollari con The Stars Group Inc (TSG). Flutter ha completato la sua fusione con TSG nei tempi previsti, garantendo tutte le approvazioni normative e degli azionisti durante la prima metà del 2020. Assorbendo gli asset TSG, Flutter implementerà un nuovo design organizzativo, assicurando che il portafoglio manterrà l’autonomia, ma sarà diviso in cinque segmenti di reporting per il momento e quattro divisioni operative principali.

Peter Jackson, Amministratore delegato del Gruppo, ha commentato: “Sono lieto di confermare che la nostra combinazione con The Stars Group si completerà il 5 maggio. Il gruppo riunisce marchi, prodotti e imprese, un team di grande talento ed esperienza e una presenza globale diversificata. La forza del nostro portafoglio combinato significa avvicinarsi al futuro con fiducia. Entrambe le aziende hanno una forte leadership quando si tratta di gioco. Mentre ci avviciniamo a una nuova era per l’organizzazione, desidero cogliere l’occasione per riconoscere l’enorme contributo di Rafi Ashkenazi nella creazione dell’eccezionale business di The Stars Group, contribuendo a trasformare TSG da un singolo operatore di prodotto a un leader globale diversificato con molteplici offerte. So che l’esperienza e la competenza porteranno preziose prospettive al nostro Consiglio”.

PressGiochi