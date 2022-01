Flutter Entertainment apre hub strategico nella città autonoma spagnola di Ceuta

Flutter Entertainment ha aperto un hub strategico nella città autonoma spagnola di Ceuta per supportare le sue operazioni sul mercato spagnolo. Fonti locali hanno rivelato che l’hub farà parte dell’unità “Flutter International” del gruppo di gioco d’azzardo che recentemente ha accolto nella propria famiglia anche l’italiana Sisal Lottery spa.

L’hub di Ceuta sarebbe in procinto di assumere 30 dipendenti locali e mira a fornire un braccio di supporto dedicato per i marchi di punta di Flutter, PokerStars e Betfair, che operano nel mercato regolamentato del gioco online spagnolo dal 2011.

Si dice che Flutter abbia trasferito la sua licenza di gioco online DGOJ spagnola dalla sua entità commerciale di Malta al suo nuovo dominio a Ceuta.

La presenza del gruppo di scommesse a Ceuta sarà guidata da Elisa Miguel Fonseca, amministratore delegato di Flutter International Spagna. “Stiamo contribuendo a quello che sta rapidamente diventando un centro di eccellenza per il gioco online”, ha commentato Fonseca alle fonti di notizie di Ceuta. “Da qui, abbiamo anche accesso al grande talento locale che rappresenta la città e il mercato spagnolo, in cui abbiamo le licenze. Vorremmo ringraziare le autorità della Città Autonoma di Ceuta per la loro calorosa accoglienza e speriamo , in futuro, di intraprendere vari progetti dai nostri nuovi uffici in città.

La migrazione spagnola di Flutter è stata considerata un “altro colpo di stato significativo” per il governo di Ceuta, che ha attivamente preso di mira le aziende di igaming internazionali per domiciliare le loro attività nella città autonoma situata all’estremità del Nord Africa. Dal 2016, oltre 20 operatori di igaming hanno scelto di aprire uffici a Ceuta tra cui 888 Holdings, Betfred, MondoBets, Circus Gaming e Casino de Barcelona.

PressGiochi