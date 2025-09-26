Flutter Entertainment al SBC Summit di Lisbona: “Il futuro del gaming sarà modellato da chi saprà combinare innovazione, responsabilità e sosteniblità”

Al SBC Summit di Lisbona di quest’anno, i dirigenti di Flutter Entertainment hanno condiviso la loro visione per affrontare uno dei periodi più dinamici e rivoluzionari nella storia del gaming

Al SBC Summit di Lisbona di quest’anno, i dirigenti di Flutter Entertainment hanno condiviso la loro visione per affrontare uno dei periodi più dinamici e rivoluzionari nella storia del gaming globale. Con operazioni in oltre 30 mercati regolamentati e una capitalizzazione di mercato di circa 50 miliardi di dollari, Flutter è la più grande azienda di scommesse e giochi online al mondo – e con questa scala arriva anche la responsabilità di alzare il livello.

Dalle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale ai cambiamenti normativi e alla crescita del mercato nero, l’ambiente globale per gli operatori non è mai stato così complesso. I dirigenti di Flutter hanno illustrato come l’azienda si stia adattando a queste pressioni esterne, continuando a offrire intrattenimento sicuro e sostenibile a milioni di clienti in tutto il mondo.

Navigare in un panorama globale complesso – Durante il keynote al SBC Leader’s Summit, il CEO di Flutter International, Dan Taylor, ha sottolineato la complessità che gli operatori globali devono affrontare, causata da una convergenza unica di fattori geopolitici, normativi ed economici. I cambiamenti politici, le dispute commerciali e le nuove strutture fiscali stanno creando sfide anche nei mercati più consolidati.

Taylor ha spiegato che questa realtà fatta di opportunità e rischi richiede scala, agilità e competenze locali. Il portafoglio diversificato di Flutter consente all’azienda di bilanciare le pressioni normative nei mercati maturi con l’espansione in aree ad alta crescita come America Latina, Europa dell’Est e Africa.

Sfruttare l’IA come forza trasformativa – L’intelligenza artificiale sta ridefinendo settori in tutto il mondo, e il gaming non fa eccezione. Taylor ha definito l’IA «la tecnologia determinante della nostra generazione», osservando che gli investimenti in IA negli Stati Uniti hanno superato per la prima volta la spesa dei consumatori.

Con circa 7.000 tecnologi attivi nei suoi brand, Flutter ha un vantaggio significativo: può condividere piattaforme e insight a livello globale, adattando i prodotti localmente. Innovazioni come motori di pricing di nuova generazione e pool di dati intermercato stanno già migliorando l’esperienza dei clienti e l’efficienza operativa.

Taylor ha sottolineato che l’implementazione responsabile è fondamentale: «I modelli operativi del passato non hanno alcun diritto divino di sopravvivere in un futuro plasmato dall’IA. Dobbiamo identificare i casi d’uso più convincenti, sviluppare le competenze per realizzarli e garantire che l’IA favorisca un gioco più sicuro e una crescita più intelligente.»

Gestire i rischi esterni con principi strategici – Per affrontare le crescenti pressioni esterne, Flutter ha sviluppato un chiaro framework strategico basato su tre principi: leadership locale su larga scala, espansione globale e il cosiddetto “Flutter Edge”.

La leadership locale consente a Flutter di adattare le esperienze alle esigenze specifiche dei mercati, costruendo fiducia e rilevanza. L’espansione globale offre equilibrio, con mercati maturi come Regno Unito, Irlanda e Italia che garantiscono stabilità, mentre le regioni emergenti offrono potenziale di crescita.

Al centro della strategia c’è il Flutter Edge – il vantaggio strutturale dell’azienda in termini di prodotto, tecnologia, competenze e scala. Questo consente a Flutter di sfruttare l’innovazione a livello globale, dando potere ai team locali per adattarsi rapidamente.

Con oltre 16 milioni di giocatori attivi mensili e più di 40 miliardi di dollari puntati solo sulle scommesse sportive nella prima metà del 2025, la scala di Flutter è sia un vantaggio competitivo che una responsabilità.

Costruire comunità autentiche nel gaming digitale – Durante un panel, Marion Ryan – Managing Director di tombola – ha evidenziato l’importanza della connessione e della comunità nelle esperienze di gioco digitale. Giochi come bingo, poker e lotterie sono da sempre sociali, unendo le persone in momenti di intrattenimento condiviso.

Queste funzionalità sociali autentiche hanno aumentato la fidelizzazione e la quota di mercato, e Ryan crede che possano essere estese anche ad altri verticali come le scommesse sportive. Tuttavia, ha avvertito che ciò deve essere fatto con attenzione.

Con il suo portafoglio di brand locali – incluso il modello peer-to-peer originale di Betfair Exchange – Flutter è in una posizione unica per guidare la creazione di spazi digitali sicuri e orientati alla comunità, che vadano oltre la semplice transazione.

Le fusioni e acquisizioni restano solide – Nonostante la volatilità stia trasformando molti aspetti dell’industria del gaming, Tom Field – Direttore della strategia aziendale e M&A di Flutter – ha sottolineato che le fusioni e acquisizioni restano un’area attiva.

L’approccio di Flutter all’M&A si basa su tre modelli: acquisire leader locali in nuovi mercati, accelerare la crescita nelle regioni chiave e prendere partecipazioni strategiche in aree in via di sviluppo. Field ha evidenziato che, nonostante l’incertezza geopolitica ed economica, Flutter ha continuato a portare avanti la sua strategia con le acquisizioni di Betnacional e Snai all’inizio dell’anno.

Attraverso questi cinque temi, è emerso un messaggio chiaro: il futuro del gaming sarà modellato da chi saprà combinare innovazione, responsabilità e scala. Come ha riassunto Taylor, il successo non consiste solo nel superare le sfide di oggi, ma nel guidare l’industria verso un futuro più sicuro e sostenibile, alzando collettivamente il livello.

PressGiochi