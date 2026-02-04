Flutter diventa primo partner globale di Cure Leukaemia, la charity britannica che lotta contro le leucemie

Flutter Entertainment rafforza il suo legame con Cure Leukaemia, diventando il primo partner aziendale globale della charity attraverso un accordo triennale che durerà fino al 2028. La partnership, parte dell’iniziativa Do More di Flutter, prevede un impegno finanziario di 4 milioni di dollari (£3 milioni) per sostenere infermieri specializzati nella cura dei tumori del sangue e per ampliare il Trials Acceleration Program.

Grazie a questo rinnovato impegno, Flutter punta a generare circa 1,3 milioni di dollari (£1 milione) all’anno per Cure Leukaemia, supportando sei importanti trial clinici già pronti per essere avviati e ampliando il programma da 15 a 25 centri a livello globale. Il finanziamento contribuirà anche a sostenere le reti IMPACT, una delle sole due reti al mondo dedicate a trapianti e terapie cellulari, e il nuovo MyeCare Registry, che raccoglie dati reali sui pazienti con leucemia mieloide acuta nel Regno Unito.

Dal 2023, anno di inizio della collaborazione, la partnership ha già raccolto oltre 2,7 milioni di dollari grazie alla partecipazione dei dipendenti a eventi di endurance e al sostegno a iniziative come “The Tour 21” e “London2Paris”. Questi fondi hanno accelerato i tempi dei trial clinici, rafforzato la presenza di infermieri specialisti e migliorato l’accesso a trattamenti salvavita per pazienti con tumori del sangue nel Regno Unito.

Con il nuovo ruolo di partner globale, Flutter continuerà a sostenere gli eventi ciclistici della charity, espandendo al contempo la collaborazione a livello internazionale con la nascita del Cure Leukaemia Running Club. Questo progetto offrirà ai 29.000 dipendenti del gruppo in oltre 30 Paesi la possibilità di partecipare a maratone, eventi di running, sfide virtuali e iniziative di raccolta fondi comunitarie. Le attività legate alla corsa contribuiranno direttamente a finanziare due nuovi trial clinici ogni anno e a supportare infermieri specialisti in dieci nuovi centri.

Kerry McNally, Group Head of Communities and Engagement di Flutter, ha dichiarato: “Questa partnership unisce due elementi che contano profondamente per le nostre persone: il potere dello sport di creare comunità e la convinzione che tutti meritino migliori opportunità di salute. Ciò che rende tutto questo così potente è l’energia dei nostri colleghi, la loro dedizione e la voglia di fare la differenza. Essere il primo partner globale di Cure Leukaemia ci permette di amplificare questo impegno collettivo e generare un reale impatto per i pazienti in tutto il mondo.”

James McLaughlin, CEO di Cure Leukaemia, ha aggiunto: “Il supporto di Flutter dal 2023 è stato fondamentale per finanziare trial clinici pionieristici con il potenziale di trasformare la vita dei pazienti con tumori del sangue nel Regno Unito. La passione e l’impegno dei dipendenti di Flutter hanno giocato un ruolo chiave nei risultati raggiunti finora, e questo nuovo impegno globale ci permetterà di avviare più trial, espandere il Trials Acceleration Program e raggiungere più famiglie bisognose di trattamenti all’avanguardia.”

L’iniziativa rientra nelle aree chiave del pilastro Do More di Flutter: Sport e Gioco, e Salute e Benessere. Attraverso la partecipazione a eventi sportivi e di endurance guidata dai colleghi, Flutter sostiene comunità più sane e attive, promuovendo al contempo una cultura della cura oltre l’ambiente lavorativo. La partnership si inserisce nella strategia più ampia del gruppo, che include il sostegno al International Mixed Ability Rugby Tournament in Spagna e il lancio dei Flutter Tech4Good Awards.

