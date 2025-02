Flutter. Dietro le quinte: un giorno nella vita di un trader del Super Bowl

Per milioni di persone, il Super Bowl è lo spettacolo finale: una domenica piena di tradizione, sfilata ed eccitazione. Ma per il team commerciale di Fanduel, rappresenta qualcosa di molto diverso, è il culmine di mesi di preparazione, analisi e collaborazione. Con il palcoscenico ora ambientato e i capi di Philadelphia Eagles e Kansas City che si abbinano a combattere per il famoso trofeo Lombardi, il lavoro di Flutter si è intensificato per costruire il giorno più significativo del calendario sportivo globale. Che si tratti di stabilire le linee di apertura alla gestione dei futuri, considerando nuovi mercati e scommesse di applicazione dei prezzi, ogni compito è cruciale per offrire un’esperienza di livello mondiale per i milioni di clienti FanDuel che saranno assorbiti nel gioco.

“I playoff della NFL sono un periodo intenso per il team di trading di FanDuel, ma le mie responsabilità vanno oltre l’esito delle partite in sé e hanno sempre in mente il Super Bowl. Per tutto il mese di gennaio, preparo e riprezzo le quote per ipotetici incontri del Super Bowl in base a ciò che vedo in ogni partita dei playoff. Anche i mercati futures, tra cui l’MVP del Super Bowl, i leader statistici dei playoff e altri giocatori speciali, sono sotto la mia cura. Ciò significa essere sempre un passo avanti, analizzare ogni scenario per garantire che FanDuel Sportsbook possa offrire una moltitudine di opzioni di scommesse sul Super Bowl in tempo reale a prezzi interessanti. Durante la settimana del Super Bowl, la mia attenzione cambia radicalmente. In una tipica settimana della NFL, il team sarà impegnato ad aggiornare i mercati futures all’inizio, ad aggiustare i mercati principali a metà settimana e a preparare gli oggetti di scena dei giocatori con l’avvicinarsi del weekend. Per il Super Bowl, gran parte di questo lavoro fondamentale è già completato in anticipo, consentendo al team di dedicare tempo ai piccoli dettagli. Diamo un prezzo a centinaia di oggetti di scena e collaboriamo con altri dipartimenti per garantire un’esperienza che consenta ai nostri clienti di trovare facilmente le scommesse sul Super Bowl che desiderano piazzare. Sebbene ogni partita NFL sia importante, il Super Bowl è a un altro livello: è il nostro momento di mostrare l’intera portata di ciò che FanDuel può offrire in termini di prezzi competitivi e un prodotto di prima categoria”, spiega Spencer Diaz, Senior Sports Trader di FanDuel.

“Quando si tratta di trading, l’istinto e l’intuizione sono importanti, ma la preparazione è fondamentale. Entro la fine della stagione, il nostro team ha analizzato le prestazioni di ogni squadra, valutato innumerevoli punti dati e perfezionato le nostre strategie di trading. Questo processo meticoloso garantisce che quando arriva il Super Bowl, non stiamo solo reagendo alle tendenze del mercato, ma abbiamo sviluppato una visione della casa ben informata sulle squadre e sui giocatori coinvolti, consentendoci di creare un’offerta solida per i nostri clienti.

Per questa stagione, siamo particolarmente orgogliosi delle innovazioni che abbiamo introdotto per il Super Bowl. Abbiamo sperimentato “YourWay”, la nostra nuova funzionalità di scommesse personalizzabile, con alcuni dei nostri clienti, che consente loro di trasformare quasi tutti i principali mercati o giocatori in un’unica scommessa personalizzata. È un punto di svolta per coloro che cercano di personalizzare la propria esperienza del Super Bowl, con letteralmente trilioni di possibilità utilizzando questo nuovo prodotto. Altre nuove offerte includono i mercati “Or Touchdown”, dove i clienti possono scommettere su uno dei due giocatori per segnare in vari scenari, così come “Same Game Parlays” (SGP) specifici per drive, che consentono scommesse come chi prenderà un passaggio, segnerà un touchdown o determinerà il risultato di un drive specifico. Per la prima volta, stiamo anche offrendo speciali di gioco in-play live, che ci consentono di creare mercati topici mentre la partita si svolge, aggiungendo un livello dinamico all’esperienza del cliente”, dichiara Diaz.

“Con l’avvicinarsi della domenica del Super Bowl, l’eccitazione all’interno della squadra diventa palpabile. C’è un’energia unica nell’aria – un mix di anticipazione e nervi – conoscendo il livello di sforzo che è andato nella creazione di un’esperienza straordinaria per i nostri clienti.

Entro il giorno del gioco, la maggior parte del lavoro è stato completato. L’attenzione si sposta sulla gestione dei mercati dal vivo, garantendo che tutto funzioni senza intoppi mentre milioni di clienti in tutto il mondo effettuano le loro scommesse in base ai prezzi che abbiamo fissato. Il puro volume di scommesse, combinato con la complessità degli oggetti di scena e speciali offerti, rende l’esperienza esaltante e frenetica per tutta la domenica.

Il nostro obiettivo è semplice: offrire ai clienti un’esperienza di scommesse senza pari durante la gestione del rischio che comporta un evento così alto. È un delicato equilibrio, ma uno che il nostro team ha dominato per anni di competenza e preparazione.

Uno dei fattori chiave del nostro successo è l’infrastruttura commerciale globale che abbiamo in atto come parte di Flutter. Sfruttando tre hub commerciali nel New Jersey, Dublino e Melbourne, il nostro team globale di 1.500 specialisti opera su una base 24/7, garantendo che possiamo rispondere alle modifiche al mercato e alla domanda dei clienti in qualsiasi momento.

Questa copertura globale è un vantaggio competitivo significativo, parte del flutter Edge, che ci consente di adattarci rapidamente agli sviluppi e mantenere operazioni senza soluzione di continuità durante la settimana del Super Bowl. È testimonianza della forza e della coesione della nostra funzione di trading globale, che si estende a più fusi orari e aree di competenza”.

“Ogni Super Bowl ha i suoi momenti, ma alcuni si distinguono più di altri da una prospettiva commerciale. Ad esempio, due anni fa, durante la resa dei conti di Philadelphia Eagles-Kansas City che vedremo ancora una volta, una “sceneggiatura trapelata” virale ha predetto una vittoria di 37-34 per gli Eagles. La falsa voce ha guadagnato credibilità sui social media e in breve tempo abbiamo visto un alto volume di scommesse sul possibile risultato. Certo, eravamo felici di prendere queste scommesse data la fiducia che abbiamo nella nostra precisione dei prezzi e ci ha permesso di far parte del momento virale dei nostri clienti. Man mano che il gioco procedeva, il punteggio si avvicinava al risultato, che era sia elettrizzante che snervante. Alla fine, il punteggio non si è materializzato, ma è stato un promemoria di quanto possa essere imprevedibile ed esaltante il Super Bowl.

La partita dell’anno scorso ha portato il suo dramma. Il nostro team di trading aveva immaginato le possibilità dei San Francisco 49ers sin dall’inizio e li aveva preferiti per sconvolgere i Chiefs dopo una brillante stagione che tutti ammiravamo. Questo investimento emotivo aggiunto ha reso il Super Bowl dell’anno scorso ancora più eccitante in quanto è andato negli straordinari, nonostante il risultato non sia andato come speravamo come gruppo di fan.

Queste esperienze dimostrano come il Super Bowl sia l’apice del nostro lavoro di Fanduel Traders. È il momento per mostrare la nostra esperienza, creatività e capacità di offrire un’esperienza davvero eccezionale per i nostri clienti. La preparazione è intensa, la posta in gioco è alta e l’energia non ha eguali. Ma una volta che il fischio finale soffia, c’è un senso di orgoglio nel sapere che abbiamo avuto un ruolo in uno dei più grandi eventi sportivi al mondo. Per noi, il Super Bowl non è solo un gioco: è il test finale di tutto ciò che facciamo”, conclude Spencer Diaz.

PressGiochi