Flutter. Dalla presentazione al progetto pilota: le startup che affrontano le sfide del benessere e dell’accessibilità nell’ippica britannica

Il fascino senza tempo del Grand National di Aintree continua a richiamare ogni anno un pubblico vastissimo, ben oltre i confini degli appassionati di ippica. Nato nel 1839, l’evento rappresenta ancora oggi il momento clou della stagione, sia per volume di scommesse sia per rilevanza culturale. Tuttavia, accanto alla sua popolarità, emergono con forza anche le criticità che il settore deve affrontare per restare competitivo e credibile.

Tra queste, il benessere dei cavalli occupa un posto centrale. Le preoccupazioni legate agli incidenti hanno inciso sulla percezione pubblica dello sport, rendendo evidente la necessità di progressi concreti nella tutela degli animali. In questo contesto, l’innovazione tecnologica sta iniziando a giocare un ruolo chiave.

Il programma “The Future of Racing”, promosso da Flutter Entertainment e dalla British Horseracing Authority, nasce proprio con l’obiettivo di modernizzare il settore. Dopo aver selezionato oltre cento startup, tre realtà sono entrate nella fase pilota, lavorando su ambiti strategici: sicurezza delle piste, coinvolgimento del pubblico e nuovi modelli di partecipazione.

Sul fronte della sicurezza, Raw Stadia introduce un approccio basato sui dati per analizzare le condizioni del terreno. Grazie a strumenti in grado di misurare parametri come durezza, umidità e assorbimento degli urti, allenatori e gestori possono prendere decisioni più informate, riducendo i rischi per i cavalli e migliorando gli standard complessivi.

Parallelamente, l’innovazione punta anche a rendere l’ippica più accessibile. Uno degli ostacoli principali, infatti, è rappresentato da esperienze digitali poco intuitive: siti non ottimizzati e processi di acquisto complessi scoraggiano nuovi spettatori. In risposta, piattaforme come Fanbase propongono soluzioni “mobile-first” che semplificano l’acquisto dei biglietti, la prenotazione di servizi e l’interazione con le community, contribuendo ad aumentare i ricavi e a ridurre i costi operativi per gli organizzatori.

Infine, un’ulteriore leva di crescita è rappresentata dalla democratizzazione della proprietà dei cavalli. Nonostante sia spesso percepita come un’attività riservata a pochi, la maggior parte dei cavalli da corsa è già oggi detenuta da sindacati e club. Tuttavia, questo mercato resta poco strutturato e difficilmente accessibile. In questo scenario si inserisce Horsebox, piattaforma digitale che aggrega opportunità di proprietà condivisa, facilitando l’ingresso di nuovi appassionati e trasformando il rapporto con lo sport: da semplici spettatori a partecipanti attivi.

L’integrazione tra dati, tecnologia e nuovi modelli di coinvolgimento segna così un possibile punto di svolta per l’ippica. Un’evoluzione necessaria per garantire maggiore sicurezza, attrarre nuove generazioni di fan e assicurare un futuro sostenibile a uno degli sport più iconici del panorama internazionale.

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