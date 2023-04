Flutter consolida il business italiano grazie a Sisal

Flutter Entertainment ha annunciato che Sisal unificherà le sue operazioni di gioco attraverso una riorganizzazione societaria che porterà alla creazione di un’unica “entità legale” con il nome di Sisal Italia SPA.

La riorganizzazione comporterà la fusione con l’incorporazione di Sisal Lottery in Sisal Entertainment.

La fusione è necessaria affinché Flutter semplifichi e rafforzi la sua posizione all’interno del mercato del gioco italiano a seguito dell’acquisizione di Sisal, effettuata la scorsa estate per 1,9 miliardi di sterline. L’acquisizione è stata una parte significativa della strategia di Flutter per espandere la propria presenza nei mercati regolamentati a livello globale e costruire posizioni di leadership in vari mercati internazionali. Sisal gestisce la lotteria nazionale italiana e ha una presenza significativa in più verticali di gioco nel paese.

Dalla sua acquisizione da parte di Flutter, l’azienda ha vinto con successo una gara di scommesse sportive in Marocco e si è assicurata un contratto di gioco di 10 anni in Tunisia, dimostrando il suo impegno ad espandere la sua presenza globale e diversificare le sue operazioni.

PressGiochi