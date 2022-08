Flutter: completata l’acquisizione di Sisal

Flutter è lieta di annunciare di aver ricevuto notifica di tutte le autorizzazioni necessarie a livello normativo per l’acquisizione di Sisal e di aver dunque completato l’operazione in data 4 agosto 2022.

Come delineato nell’ annuncio dell’operazione (link qui), l’acquisizione di Sisal, azienda leader nel settore del gioco online in Italia, un mercato attrattivo e in rapida crescita, è in linea con la strategia del Gruppo Flutter di investire al fine di sviluppare posizioni di leadership nei mercati regolamentati.

Dall’annuncio dell’operazione Sisal ha registrato una forte performance con una crescita annua del 58% dei ricavi, a 402 milioni di sterline, e del 51% dell’EBITDA, che ha raggiunto 120 milioni di sterline nel primo semestre del 20221. L’anno precedente era stato influenzato dalle restrizioni sui punti vendita messe in atto per fare fronte alla pandemia.

La transazione è stata completata utilizzando le linee di credito concordate all’annuncio dell’operazione il 23 dicembre 2021, portando il costo medio ponderato del debito di Flutter a circa il 3,4% per il secondo semestre 2022.

PressGiochi