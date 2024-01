Flutter completa l’investimento di 141 milioni di euro in MaxBet

Flutter Entertainment ha completato il suo investimento di 141 milioni di euro in MaxBet Kladionica per diventare leader di mercato in Serbia alla conquista dei territori dei Balcani. L’accordo per

Flutter Entertainment ha completato il suo investimento di 141 milioni di euro in MaxBet Kladionica per diventare leader di mercato in Serbia alla conquista dei territori dei Balcani. L’accordo per l’acquisizione di una partecipazione del 51% in Maxbet è stato annunciato per la prima volta nel settembre 2023, con Flutter che si è assicurata i diritti esclusivi per acquisire la quota rimanente dell’attività serba.

MaxBet gestisce 400 punti scommessa nei mercati di Serbia, Montenegro, Macedonia e Bosnia Erzegovina con una quota online stimata del 20% in Serbia e 95.000 giocatori mensili medi online. MaxBet sarà gestito dall’unità Flutter International, unendosi al portafoglio di PokerStars, Adjarabet, Sisal, Junglee e Betfair (non Regno Unito).

Andando avanti, la piattaforma e i sistemi operativi di MaxBet saranno ottimizzati dal programma Flutter Edge per migliorare le sue capacità omnicanale e di scalabilità per il pubblico dei Balcani. “MaxBet è un nome familiare nei Balcani e siamo incredibilmente orgogliosi di averli nella nostra squadra”, ha affermato Daniel Taylor, CEO di Flutter International. “La loro forte presenza al dettaglio, la base di clienti fedeli e il team appassionato li rendono un partner ideale per i nostri piani di espansione nella regione. Insieme siamo pronti a portare l’esperienza del giocatore a nuovi livelli. Combinando la conoscenza del mercato locale di MaxBet con la tecnologia e i prodotti all’avanguardia di Flutter Edge, offriremo un’esperienza di gioco senza rivali ai nostri clienti nei Balcani”.

