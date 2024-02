Flutter assegna un’importante somma di 400.000 sterline ai club della comunità

I club comunitari a corto di soldi in tutto il Regno Unito e in Irlanda condivideranno una manna di £ 400.000 dopo che il gruppo di scommesse e giochi Flutter UKI ha svelato oggi le offerte vincenti per il suo programma sportivo di base “Cash4Clubs”.

Flutter UKI, sede di Paddy Power, Sky Betting & Gaming, Betfair e tombola, assegna sovvenzioni di £ 2.000 alla volta a 200 club coinvolti in tutto, dal badminton e lo skateboard al football americano, al rugby in sedia a rotelle e al surf.

I club comunitari e gli enti di beneficenza hanno potuto presentare offerte per finanziamenti vitali per migliorare le loro strutture, acquistare nuove attrezzature, aiutare a finanziare programmi di coaching o investire nella sostenibilità delle loro attività.

Quest’anno un’enfasi particolare è stata posta sui club nelle aree povere e su quelli che mirano a raggiungere le comunità sottorappresentate.

I premi arrivano pochi mesi dopo che il ministro della Cultura Lucy Frazer ha annunciato la strategia “Get Active” del governo britannico per promuovere la partecipazione allo sport migliorando l’accesso all’attività fisica.

Flutter UKI aveva originariamente stanziato £ 200.000 per i premi “Cash4Clubs” 2023-2024, ma ha deciso di raddoppiare il fondo dopo aver ricevuto 1.282 domande senza precedenti.

Accogliendo favorevolmente l’iniziativa, il ministro del gioco d’azzardo Stuart Andrew, ha dichiarato: “Il fondo Cash4Clubs contribuirà a realizzare la nostra ambizione di rendere fisicamente attivi altri 3,5 milioni di adulti e bambini entro il 2030 e fornirà un importante supporto ai club sportivi della comunità. Rimanere attivi è vitale per la nostra salute e il nostro benessere, motivo per cui il governo sta investendo oltre 400 milioni di sterline in strutture di base per garantire che ogni comunità abbia accesso alle strutture di cui ha bisogno”.

Le offerte vincenti di “Cash4Clubs” quest’anno includono il club di rugby in sedia a rotelle Team Solent, che aveva bisogno di finanziamenti per sopravvivere e partecipare alle competizioni nazionali, il Taibach Tigers Rounders Club in Galles e la Northern Powerhouse Boxing Academy a Todmorden, nello Yorkshire.

Il CEO di Flutter UKI, Ian Brown, ha dichiarato: “I community club sono il fondamento dello sport nel Regno Unito e ci impegniamo a fare tutto il possibile per aiutare i piccoli club a fare davvero la differenza nella vita delle persone. Sono lieto che siamo riusciti a raddoppiare la dimensione del fondo Cash4Clubs di quest’anno portandolo a £ 400.000, dopo aver visto un numero record di richieste pervenute. Siamo convinti che Cash4Clubs avrà un impatto reale in quelle aree che ne hanno più bisogno”.

Da quando Cash4Clubs è stato lanciato nel 2008, Flutter ha investito quasi 5 milioni di sterline negli sport comunitari attraverso i suoi marchi. La ricerca mostra che per ogni sterlina investita nello sport, una media di 6 sterline viene restituita in valore sociale.

Hayley Williams, capitano dei Taibach Tigers, ha dichiarato: “È fantastico che ci sia stato assegnato un finanziamento Cash4Clubs. Siamo lieti ed entusiasti di vedere come possiamo migliorare la squadra e attrarre nuovi membri in questo sport”.

Josie McNamara, direttore generale della Northern Powerhouse Boxing Academy, ha aggiunto: “Come club coinvolto nel lavoro comunitario, ricevere sovvenzioni che supportano direttamente ruoli essenziali come il nostro capo allenatore è vitale. Un grande ringraziamento a Cash4Clubs e Flutter UKI.”

Flutter UKI ha collaborato con Sported, uno dei principali enti di beneficenza sportivi della comunità britannica, per realizzare il programma Cash4Clubs.

