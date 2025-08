Fluminense-Gremio, Thiago Silva e compagni per uscire dalla crisi. I pronostici di Netwin

Dal ko con il Chelsea al Mondiale per Club, il Fluminense sembra non aver trovato pace. Eppure, la semifinale raggiunta dovrebbe aver aggiunto maggiore consapevolezza, invece l’impegno negli Stati Uniti sembra aver condizionato e non poco il percorso di Thiago Silva e compagni nel Brasileirao. Il Fluminense ha infatti perso le ultime 4 partite d è ora a -16 dal Flamengo che, invece, non ha sbagliato quasi nulla. Logico pensare che la sfida con il Gremio, altra squadra che ha vinto solo una delle ultime cinque partite, l’ultima (2-1 contro il Fortaleza)

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

L’ultima vittoria ha cancellato parte dei problemi del Gremio, che con due rigori dell’ex Barcellona Braithwaite ha battuto 2-1 il Fortaleza. Era però reduce da 5 partite complessive senza vittorie, se si considerano l’eliminazione contro l’Alianza Lima e i risultati negativi in campionato. Il Fluminenese, invece, si è consolato quantomeno con il successo contro l’Internacional di Porto Alegre in Coppa, ma in campionato ha perso le ultime quattro partite che fanno cinque con la sconfitta al Mondiale per Club contro il Chelsea. La speranza, insomma, è che la Coppa possa portare a una riscossa anche in campionato, dove la faccenda si è complicata e non poco.

IL PUNTO SUL FLUMINENSE

2-0 col Cruzeiro, 1-0 col Flamengo, 2-1 col Palmeiras e 3-1 col San Paolo. Questo il rendimento in campionato del Fluminense post Mondiale per Club. Un periodo complicato, con il Flu raggiunto in classifica dal Gremio, ma soprattutto a -16 dalla capolista Flamengo seppur con una partita in meno. Tanti, forse troppi punti persi, ma la fortuna vuole che il sesto posto, che regala almeno l’accesso ai preliminari di Libertadores, non è così lontano: solo sei lunghezze. A patto, però, di ricominciare in modo decisamente diverso, perché adesso il margine d’errore è minimo, se non nullo. Bisogna ripartire necessariamente con una vittoria, da centrare subito contro il Gremio.

IL PUNTO SUL GREMIO

Dall’altra parte, però, c’è una squadra che è riuscita a tornare alla vittoria dopo un mese non tanto migliore rispetto a quello del Fluminense. La doppietta di Braithwaite ha regalato tre punti preziosissimi al Gremio, ora a quota 20 ma con 16 partite giocate invece delle 15 del Fluminense. Poco importa: la corsa per un posto almeno nella Sudamericana non è lontanissimo, ma non lo è neanche l’ultimo posto occupato da Vasco e Santos, a -5. Tutto in gioco e nulla di compromesso, ma come Thiago Silva e compagni anche il Gremio deve cominciare a macinare risultati e confermarsi dopo il 2-1 al Fortaleza.

PROBABILI FORMAZIONI

L’unico assente per il Flu, visto il giallo rimediato contro il San Paolo, sarà Freytes. Il Gremio deve tenere invece conto dell’infortunio di Gustavo Martins, uscito a inizio ripresa contro il Fortaleza, mentre Olivera e Marlon saranno squalificati.

Gremio (4-3-3): Volpi; Reijers, Wagner, Walter Kannemann, Jemerson; Dodi, Villasanti, Freitas dos Santos; Alysson, Braithwaite, Edenilson.

Fluminense (3-5-2): Fabio; Manoel, Thiago Silva, Samuel Xavier; Guga, Martinelli, Bernal, Lima, Canobbio; Kennedy, Everaldo.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Match di difficile interpretazione tra due squadre in difficoltà e con una delle due che pur avendo vinto non dà garanzie di ripresa. Secondo i tipster di Netwin alla fine potrebbe venirne fuori un pareggio che cambierebbe poco, per cui si può giocare l’X quotato a 3.35. Mercato alternativo il Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 2.20.

