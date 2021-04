Fivizzano. Approvato regolamento Tari: riduzione per i bar e tabacchi che dismettono le slot machine

Con il Consiglio Comunale di martedì 30 marzo 2021, è stata approvato dalla maggioranza il bilancio di previsione e dei regolamenti tariffari tra cui il regolamento Tari per il 2021, in cui si prevede una riduzione dal 30% al 50% per le attività bar/tabacchi che dismettono slot machine o videopoker.

Il Sindaco Gianluigi Giannetti, ha dichiarato in merito: “L’attenzione per il cittadino, la competenza e la concretezza ci hanno permesso di migliorare il servizio e di ridurre le tariffe, la miglior risposta alle tante chiacchiere che nei mesi scorsi si sono inseguite relativamente al passaggio al nuovo gestore. L’Amministrazione si è impegnata nel dare un forte segnale di cambiamento riducendo le tariffe, ora è il momento del senso civico dei cittadini, teniamo pulito il nostro territorio, basta abbandoni… ognuno di noi faccia la propria parte nel rendere più bello e vivibile il Comune di Fivizzano”.

PressGiochi