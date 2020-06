Five Sport Identity entra nell’Osservatorio Italiano Esports: gli eventi virtuali come nuovo settore di sviluppo per gli Esports

Five Sport Identity entra a far parte del network dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. L’accordo è alla base della strategia della società di aprirsi al mercato degli Esports e degli eventi virtuali, portando nel contempo la propria esperienza decennale nel settore.

Five Sport Identity, grazie ai suoi collaboratori e partner, vanta la presenza in tutte le edizioni dei Giochi Olimpici da Torino 2006 a Pechino 2022, oltre che in numerosi eventi di carattere mondiale e continentale. Ed è proprio questa esperienza che oggi Five Sport Identity vuole portare nel mondo degli Esports, attraverso il coinvolgimento dei migliori esperti internazionali riconosciuti nel settore.

Il network di stakeholder e i servizi informativi offerti dall’OIES sono stati da subito la scelta più indicata per raggiungere questi obiettivi. Five Sport Identity esplorerà il settore degli Esports beneficiando delle informazioni che l’Osservatorio mette a disposizione, per accrescere la propria cultura sulle dinamiche del settore e di conseguenza pianificare investimenti. La società porterà anche valore ai membri dell’Osservatorio, proponendosi come partner autorevole per tutto ciò che riguarda l’organizzazione di eventi.

“Il mondo degli Esports sta diventando sempre più importante nel settore degli eventi sportivi anche in Italia – dichiara Andrea Cicciomessere, responsabile dei progetti Esports di Five Sport Identity – e il network che si sta creando è fondamentale per far sì che il nostro mercato diventi centrale a livello mondiale. Il nostro ingresso nell’Osservatorio Italiano Esports risponde proprio a questa esigenza, quella di creare sinergie virtuose insieme ad altre realtà del settore per svilupparne al massimo le potenzialità.

“L’ingresso di una realtà autorevole come Five Sport Identity mostra quanto sia diffusa la volontà in Italia di comprendere meglio il mercato degli Esports e programmare investimenti – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio – Five Sport Identity è una società di prestigio nel settore degli eventi e averla nel nostro network significa immettere ulteriore valore e competenze a disposizione dei membri. Siamo sicuri che tutti potranno beneficiare dei loro punti di vista”.

L’Osservatorio Italiano Esports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

