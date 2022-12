Fiumicino: nel documento di programmazione anche la lotta al gioco d’azzardo

Nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025 del comune di Fiumicino ci sono interventi che danno il senso di una visione programmatica di una Città sempre più inclusiva, sostenibile e partecipata che abbiamo cercato di creare in questi anni con precisi obiettivi strategici. Sono previsti il monitoraggio attivo della popolazione anziana, l’assistenza domiciliare leggera per prevenire i casi di isolamento, la lotta alle dipendenze non solo tossicologiche ma anche da gioco d’azzardo.

E ancora: lo scambio tra giovani e anziani con progetti fra centri anziani e scuole; l’elaborazione nel 2023 di uno studio epidemiologico per capire cosa è accaduto in questi anni a causa dell’inquinamento dovuto alla presenza dell’aeroporto”.

Lo annuncia il consigliere comunale della Lista civica Zingaretti, Angelo Petrillo.

PressGiochi