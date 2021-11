Fitto (ECR) chiede al Pe di eliminare il nuovo videogioco ‘Fursan al-Aqsa’

Da dicembre sarà possibile scaricare sulla più grande piattaforma mondiale di giochi online un nuovo videogioco dal titolo “Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque”, dai chiari contenuti jihadisti e antisemiti.

Per questo gli europarlamentari italiani Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini ed altri del Gruppo ECR hanno presentato ieri al Parlamento europeo una interrogazione per chiedere di eliminare il videogioco.

“La trama del gioco – scrivono – è quella di aiutare il protagonista, un miliziano arabo, a sterminare più israeliani possibili nella lotta per la liberazione della Palestina. Il gioco è pieno di contenuti espliciti a favore del fondamentalismo islamico: ad esempio, la copertina del gioco inneggia alla guerra contro Israele, le uccisioni sono accompagnate dal grido “Allah è grande” e vengono lanciati terrificanti messaggi di incitamento al terrorismo jihadista, all’odio e a uccisioni contro israeliani ed ebrei.

Sono quindi evidenti le pericolose ripercussioni e gli effetti negativi che il videogame produrrebbe sui ragazzi e sulle menti più fragili nel caso in cui ne fosse consentita la distribuzione”.

Pertanto, gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione:

1. quali misure urgenti e concrete intende adottare per evitare la distribuzione del videogame in Europa in ottemperanza alla strategia europea volta a combattere l’antisemitismo e a sostenere la vita ebraica, la quale propone, tra le altre, “misure volte a rafforzare la cooperazione con le società informatiche per contrastare l’antisemitismo online”;

2. se non ritiene che l’eliminazione del videogioco dal cyberspazio europeo possa essere necessaria per prevenire ogni forma di antisemitismo.

PressGiochi