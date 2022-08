FIT: sempre più ampia la collaborazione con ADM

La copertina della riapertura è dedicata al dr. Marcello Minenna, Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli che gentilmente ha concesso al nostro giornale un’interessante intervista. E proprio da questa intervista che prende spunto la mia chiacchierata con voi.

Spesso dalle pagine del nostro settimanale, come FIT,- scrive il presidente Mario Antonelli – abbiamo più volte sottolineato l’importanza dei nostri uffici periferici che con il loro ruolo strategico sul territorio, la loro capillarità e la tecnologia di cui dispongono, sono sempre a disposizione dei colleghi che ne hanno bisogno per la soluzione dei problemi e per l’affiancamento nell’attività di tabaccheria.

In un mondo dove sempre più la digitalizzazione dei servizi sta diventando importante, avere un supporto «fisico» nel cammino che porta verso il futuro, penso sia il valore aggiunto che FIT fornisce ai propri associati.

Un supporto che aiuta a semplificare il dialogo con i vari interlocutori che si avvalgono delle diverse piattaforme informatiche.

Un esempio è il «Portale dei Tabaccai» dell’ADM in cui saranno inserite una serie di funzionalità che renderanno per certi aspetti autonomo il nostro lavoro di tabaccai e più semplice il dialogo tra ADM e la nostra categoria, sia in fase autorizzatoria che di controllo.

E mi permetto di riprendere un passaggio dell’intervista del dr. Minenna (che trovate nelle pagine seguenti nell’articolo di apertura) in cui sottolinea il ruolo attivo di FIT « … il cui utile supporto ai propri associati implementa la piena fruibilità dei servizi e dei mezzi di comunicazione sviluppati su tecnologia digitale, con apprezzabili risultati di efficientamento di tempi e procedure ed una modernizzazione del sistema relazionale tra Amministrazione ed operatori».

È il concetto che da sempre porto avanti nei diversi incontri con la base. L’importanza degli uffici FIT e del loro instancabile lavoro al servizio di tutti noi associati, ancor più oggi nell’ottica dello sviluppo della collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il cammino che ci vede uniti verso il futuro.

