FIT: “Monitor e televisori riaccesi! Mancano all’appello scommesse e newslot”

“Dopo oltre due mesi di blocco, finalmente da oggi puoi riaccendere i monitor e i televisori di 10 e Lotto e Win for life!

Com’è noto, – afferma la Federazione Italiana Tabaccai – tali giochi erano ripartiti già da fine aprile, ma permaneva ancora l’obbligo di tenere schermi televisori rigorosamente spenti. Misura, questa, che nella pratica aveva paralizzato la ripresa di tali giochi.

In data odierna, invece, con apposita determina l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infine dato la notizia tanto attesa più volte richiesta dalla FIT, da ultimo con la nota di lunedì 25 maggio: i monitor si possono finalmente riaccendere da subito. In tale modo la ripresa di 10eLotto e Win for life è finalmente effettiva, salvo ovviamente misure locali più restrittive.

Insomma, il mondo del gioco pian piano si sta riprendendo: mancano all’appello scommesse e newslot. Ma confidiamo che nelle prossime settimane anche tale blocco possa essere superato”.

PressGiochi