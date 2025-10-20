Newsletter

21 Ottobre 2025

FIT, Lotterie Nazionali: "Anticipare le scorte è sinonimo di professionalità, attenzione e successo"

L’autunno segna l’inizio di un periodo intenso dal punto di vista commerciale, tra promozioni stagionali, eventi speciali e l’avvicinarsi delle festività natalizie. In questo contesto, ritardi nei trasporti, imprevisti logistici

20 Ottobre 2025

L’autunno segna l’inizio di un periodo intenso dal punto di vista commerciale, tra promozioni stagionali, eventi speciali e l’avvicinarsi delle festività natalizie.

In questo contesto, ritardi nei trasporti, imprevisti logistici e condizioni meteo avverse – scrive la Federazione italiana dei tabacchi – possono compromettere la regolarità delle consegne e mettere a rischio la disponibilità dei prodotti.

Per affrontare con efficienza queste dinamiche, è fondamentale pianificare con anticipo, monitorare costantemente le giacenze e rafforzare le scorte. Una gestione proattiva consente di evitare rotture di stock, ridurre i rischi legati alla logistica e cogliere al meglio le opportunità commerciali offerte dal periodo.

Giocare d’anticipo significa garantire continuità, efficienza e affidabilità. Fare scorta di pacchi Gratta e Vinci oggi permette di affrontare con serenità le settimane più intense dell’anno, assicurando ai punti vendita una disponibilità costante e una risposta pronta alle esigenze dei clienti.

La disponibilità dei biglietti Gratta e Vinci nei punti vendita è una leva strategica che incide direttamente sulla continuità del servizio e sulla soddisfazione del cliente.

La Federazione FIT invita, quindi, a pianificare per tempo, organizzare le proprie scorte e a preparatesi a vivere una stagione ricca di opportunità, senza imprevisti. Una scorta ben gestita è sinonimo di professionalità, attenzione e successo.

 

