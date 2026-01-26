FIT, Lotteria Italia: una pioggia di premi

Numeri incredibili per l’ultima edizione. Il contatore si è fermato precisamente a 9.616.109 biglietti venduti, ossia un milione di tagliandi in più rispetto alla precedente edizione.

Come si legge su FIT (Federazione Italiana Tabaccai), un risultato di vendite, quello della Lotteria Italia 2025, non solo sorprendente ma anche il più alto degli ultimi 15 anni, con un +11% rispetto al 2024.

Seppur con numeri diversi, l’incremento delle vendite ha riguardato tutte le regioni d’Italia.

Il podio vede in prima posizione il Lazio, con 1.777.600 tagliandi staccati, seguito dalla Lombardia con 1.408.030 biglietti e, in terza posizione, la Campania, con 972.880 tagliandi venduti. Appena fuori dal podio l’Emilia-Romagna con 916.440 biglietti.

Tra le città domina Roma, con 1.376.590 biglietti, seguita da Milano con 612.190 e Napoli con 501.740.

Un’edizione ricca, tanto nelle vendite quanto nei premi. Il sensibile incremento dei biglietti venduti, infatti, ha consentito all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di aumentare anche il numero dei premi attribuiti con l’estrazione finale: sono stati ben 306 i totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro.

Oltre ai consueti 5 premi milionari, sono stati attribuiti 300 premi di seconda, terza e quarta categoria, con un aumento di 20 premi rispetto all’edizione dell’anno precedente. Inoltre, per la prima volta è stato istituito anche un premio speciale da 300.000 euro.

Al pari delle vendite, anche per quel che riguarda le vincite è stato il Lazio a far la voce grossa. Nella regione, infatti, sono stati vinti in tutto 60 premi, tra i quali spiccano le 3 vincite milionarie di 5, 2,5 e 1 milione di euro. In altri termini, quasi il 20% delle vincite dell’ultima edizione della Lotteria Italia sono finiti nel Lazio.

Al secondo posto della classifica spicca la Lombardia, con 37 premi totali (12,1%) e sull’ultimo gradino del podio è salita la Campania, con 34 biglietti vincenti (11,1%).

Analizzando nel dettaglio la dislocazione geografica di tutti i premi attribuiti emerge che soltanto nella regione Molise non è stato assegnato nessuno dei 306 premi estratti.

Ma passiamo ai premi per i rivenditori che hanno avuto il «merito» di vendere i biglietti vincenti. A loro l’ultima edizione della Lotteria Italia ha riservato premi per un importo complessivo di 188.000 euro.

Stando a quanto riportato nel Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia 2025, pubblicato il 13 gennaio scorso sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai rivenditori sono riconosciuti i seguenti importi: 4.000 euro per il primo premio, 3.000 euro al secondo, 2.500 euro per il terzo, 2.000 euro per il quarto e 1.500 per il quinto. Inoltre, ai venditori dei 30 biglietti vincenti i premi di seconda categoria vanno 900 euro ciascuno, ai venditori dei 60 biglietti vincenti di terza categoria 700 euro ciascuno, mentre ai venditori dei 210 biglietti vincenti i premi di quarta categoria sono attribuiti 500 euro ciascuno. Infine, al venditore del premio speciale da 300.000 euro vanno 1.000 euro.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, da Lotterie Nazionali, agli esibitori dei biglietti. I biglietti vincenti, ovvero le matrici nel caso dei rivenditori, integri ed in originale, devono essere presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali – viale del Campo Boario 56/d 00154 Roma – o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi a mezzo raccomandata A/R indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

L’ADM ha inoltre reso noto che i biglietti possono essere presentati presso uno sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali, ovvero Intesa Sanpaolo; in tal caso la banca provvederà al ritiro del tagliando vincente e al suo inoltro a Lotterie Nazionali, rilasciando apposita ricevuta.

Da non dimenticare, infine, che i premi possono essere riscossi entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

PressGiochi