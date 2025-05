FIT, Lotteria Italia: arriva la conferma anche per il 2025

Si rinnova l’immancabile appuntamento con la Lotteria Italia. Con una nota del 7 maggio scorso, infatti, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso lo schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali previste per il 2025.

Terminato l’iter parlamentare – scrive FIT, Federazione Italiana Tabaccai – per l’acquisizione del prescritto parere delle competenti commissioni di Camera e Senato, nel corso dei prossimi 30 giorni si provvederà all’adozione del provvedimento definitivo.

Dalla bozza di decreto trasmesso alle Camere non emerge alcuna novità: giunge infatti la conferma che non verranno indette ulteriori lotterie differite ad eccezione della storica Lotteria Italia.

Il numero delle lotterie tradizionali è stato nel corso degli ultimi anni drasticamente ridotto in virtù del progressivo trend negativo delle lotterie differite dovuto alla disaffezione da parte del pubblico, nonché dall’assenza di domande da parte degli enti organizzatori finalizzate all’abbinamento di lotterie nazionali a manifestazioni o eventi.

Del resto, non c’è dubbio di come nel corso degli ultimi decenni il comparto del gioco sia cresciuto in maniera esponenziale e, contestualmente, di come siano mutate le abitudini dei giocatori, sempre alla ricerca di forme di intrattenimento più dinamiche e coinvolgenti.

Confermata anche l’assenza di un Gratta e Vinci abbinato al biglietto, scelta, come noto, dettata dalla legge che impone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse con la sola esclusione delle lotterie ad estrazione differita. Grande fiducia per il successo del gioco, invece, è riposta nell’abbinamento della lotteria a trasmissioni televisive e/o radiofoniche di richiamo nazionale, sebbene al momento non ancora individuate. Secondo l’ADM, infatti, soprattutto l’abbinamento televisivo rappresenta un elemento rilevante per il buon esito delle vendite.

Per le immagini dei nuovi biglietti della Lotteria Italia anche quest’anno ci si affida all’iniziativa «Disegniamo la fortuna con ADM», giunta alla sua quinta edizione.

Come di consueto, il concorso è rivolto ad artisti con disabilità e mira ad offrire un’occasione di maggiore visibilità alle eccellenze del Terzo settore, promuovendo l’importanza del gioco lecito.

Gli artisti partecipanti avranno tempo fino al 3 giugno prossimo per proporre un disegno da inserire in una parte del fronte del biglietto della Lotteria Italia 2025 sul tema «Disabilità e Cinema».

Sarà onere di un’apposita commissione di personalità provenienti dal mondo del cinema, dell’arte, dello spettacolo, della musica e delle Istituzioni, individuare le opere vincitrici in base al valore estetico, all’originalità, al grado di complessità del disegno, al percorso creativo e alla tecnica utilizzata.

