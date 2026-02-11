FIT, gioco del Lotto: la procedura per presentare la domanda per ottenere la ricevitoria

12 Febbraio 2026 - 02:22
Grazie al nuovo parametro per l’assegnazione della concessione del Lotto, recentemente definito dall’ADM con un proprio provvedimento, oggi ottenere la ricevitoria è molto semplice.
Da quest’anno, infatti, l’importo dell’incasso comunale medio utile – come scrive in una nota FIT (Federazione Italiana Tabaccai) – per determinare il numero delle ricevitorie del Lotto da attribuire in ciascun Comune è stato dimezzato. Tale modifica consentirà l’apertura di nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto anche nelle zone in cui negli ultimi tempi non è stato possibile assegnare nuove ricevitorie.
È necessario presentare un’istanza per richiedere l’assegnazione di una ricevitoria del Lotto.
Compilare il modulo, aggiungere la marca da bollo, e presentare la domanda all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.
Tempo fino al 1° marzo per presentare l’istanza di assegnazione ed entrare a far parte della graduatoria. Per le rivendite già presenti nelle graduatorie, invece, non è necessaria la presentazione di una nuova domanda.
La richiesta di un punto di raccolta del Gioco del Lotto può essere presentata indistintamente sia dalle rivendite ordinarie che speciali (con esclusione di quelle stagionali), anche nel caso in cui sia precedentemente intervenuto un provvedimento di revoca per mancato raggiungimento del reddito minino.
