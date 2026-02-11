Newsletter

12 Febbraio 2026 - 02:22

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

FIT, gioco del Lotto: la procedura per presentare la domanda per ottenere la ricevitoria

Grazie al nuovo parametro per l’assegnazione della concessione del Lotto, recentemente definito dall’ADM con un proprio provvedimento, oggi ottenere la ricevitoria è molto semplice. Da quest’anno, infatti, l’importo dell’incasso comunale

11 Febbraio 2026

Share the post "FIT, gioco del Lotto: la procedura per presentare la domanda per ottenere la ricevitoria"

Stampa pagina

Grazie al nuovo parametro per l’assegnazione della concessione del Lotto, recentemente definito dall’ADM con un proprio provvedimento, oggi ottenere la ricevitoria è molto semplice.

Da quest’anno, infatti, l’importo dell’incasso comunale medio utile – come scrive in una nota FIT (Federazione Italiana Tabaccai) – per determinare il numero delle ricevitorie del Lotto da attribuire in ciascun Comune è stato dimezzato. Tale modifica consentirà l’apertura di nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto anche nelle zone in cui negli ultimi tempi non è stato possibile assegnare nuove ricevitorie.

È necessario presentare un’istanza per richiedere l’assegnazione di una ricevitoria del Lotto.

Compilare il modulo, aggiungere la marca da bollo, e presentare la domanda all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.

Tempo fino al 1° marzo per presentare l’istanza di assegnazione ed entrare a far parte della graduatoria. Per le rivendite già presenti nelle graduatorie, invece, non è necessaria la presentazione di una nuova domanda.

La richiesta di un punto di raccolta del Gioco del Lotto può essere presentata indistintamente sia dalle rivendite ordinarie che speciali (con esclusione di quelle stagionali), anche nel caso in cui sia precedentemente intervenuto un provvedimento di revoca per mancato raggiungimento del reddito minino.

 

PressGiochi

Leggi anche

APay E-Wallet Main Sponsor della Run Rome The Marathon 2026

Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Goggia-Brignone: assalto all’oro. Le Azzurre, favorite su Sisal.it, sulla scia di Compagnoni e Ceccarelli

Coppa Italia, quarti di finale: Bologna e Lazio si sfidano per l’accesso alle semifinali

Assisi, dissequestrata sala giochi illegale

Il Brasile introdurrà verifiche dell’età più rigorose per impedire ai minori di accedere al gioco online

Estonia: il Parlamento lavora alla correzione dell’accidentale eliminazione della tassa sui casinò online

10&Lotto: maxi vincita da 250mila euro realizzata a Bernalda (MT)

Lotto: protagonista il Lazio con vincite per oltre 57mila euro

USA, a gennaio dai casinò di Detroit entrate per $103,9 mln

FIT, gioco del Lotto: la procedura per presentare la domanda per ottenere la ricevitoria

FEEXPO 2026 si avvicina: a Bergamo il futuro dell’amusement prende forma

Gioco sostenibile, Caroli (Fondazione FAIR): “Serve cultura, formazione e ricerca per accompagnare la crescita del settore”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy