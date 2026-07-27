FIT, gioco del lotto: la nuova smorfia napoletana

È stato presentato un nuovo progetto culturale che punta a valorizzare e rendere più accessibile uno dei simboli più conosciuti dell’identità popolare partenopea. Al centro dell’iniziativa, la costruzione di un

È stato presentato un nuovo progetto culturale che punta a valorizzare e rendere più accessibile uno dei simboli più conosciuti dell’identità popolare partenopea.

Al centro dell’iniziativa, la costruzione di un riferimento condiviso dei 90 numeri della Smorfia, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto alcune delle più storiche e rappresentative ricevitorie di Napoli.

Un confronto – scrive in una nota la Federazione italiana Tabaccai (FIT)– che ha portato alla definizione di un tabellone comune, capace di armonizzare le diverse interpretazioni sviluppatesi nel corso degli anni.

Determinante anche il contributo di un esperto di Smorfia napoletana che ha affiancato il progetto con la realizzazione di un volume dedicato alle interpretazioni dei numeri, corredato da indice alfabetico e approfondimenti sui significati tradizionali.

Tradizione e innovazione si incontrano anche sul piano visivo: ogni numero è stato associato a una nuova grafica contemporanea, pensata per dialogare con le nuove generazioni mantenendo vivi i simboli della cultura popolare.

L’obiettivo è rilanciare la Smorfia come patrimonio culturale condiviso, valorizzando il ruolo delle ricevitorie napoletane e rafforzando il legame tra memoria, territorio e identità.

PressGiochi