FIT, giocare con «Color Puzzle»

Grafica coloratissima e una doppia avvincente meccanica di gioco. Questi gli ingredienti principali della nuova famiglia di Gratta e Vinci approdata recentemente nel mercato.

Si chiamano «Color Puzzle» – scrive in una nota FIT (Federazione Italiana Tabaccai) – e sono al momento commercializzati in due differenti fasce di prezzo, rispettivamente da 5 e 10 euro, per effetto di due distinti provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 4 febbraio.

Impostazione grafica e meccanica di gioco sono analoghe, con la sostanziale differenza che il tagliando da 10 euro prevede, come di consueto, una più ampia area di gioco ed una maggiore vincita massima.

Con i nuovi «Color Puzzle», Lotterie Nazionali punta molto sui colori e non soltanto per quel che riguarda l’aspetto grafico, bensì anche per quanto concerne il divertimento e l’assegnazione dei premi. Del resto, è ben noto che, oltre ai numeri, molti associano la fortuna anche ai colori, spesso determinanti nell’orientare scelte e preferenze.

Energia, abbondanza, ma anche speranza e ricchezza: sono soltanto alcuni dei significati che possono assumere i colori e la loro associazione, benché diversa culturalmente, è spesso alla base di differenti aspettative. E nel Gratta e Vinci «Color Puzzle», l’abbinamento di un colore piuttosto che un altro può davvero fare la differenza.

Ma vediamo nel dettaglio le due diverse aree di gioco.

La prima è composta da vari puzzle di quattro tessere, presenti in numero maggiore nel tagliando da 10 euro, sotto i quali sono celate delle immagini. Se grazie ai numeri vincenti, presenti nella specifica area, si riesce a scoprire integralmente l’immagine sotto il puzzle, si vince il premio abbinato all’immagine completata, come indicato nella legenda.

La seconda area di gioco, invece, è abbinata ad un cosiddetto bonus colore. I numeri vincenti, infatti, sono di diversi colori e, ove abbinabili al rispettivo riquadro colorato (giallo, rosa e verde nel tagliando da 5 euro e giallo, rosa, verde e blu nel biglietto da 10 euro), danno diritto all’importo presente sotto la corrispondente patina colorata.

Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita è data dalla loro somma complessiva.

Per il «Color Puzzle» da 10 euro, il premio massimo è fissato in 2 milioni di euro, mentre per il Gratta e Vinci della famiglia da 5 euro, l’importo della vincita massima è pari a 500 mila euro. Invariate le modalità di pagamento delle vincite.

PressGiochi